„Шампиони в Златната долина“ триумфира с голямата награда на Банско филм фест

Филмът „Шампиони в Златната долина“ спечели голямата награда на Банско филм фест 2025. Копродукцията между Афганистан, Германия и САЩ, режисирана от Бен Стъргулевски, разказва историята на млад афганистанец, който мечтае да стане първият олимпийски скиор на своята страна – и е само на крачка от това.

Специалната награда на журито отива при полския филм „Бушидо – изборът“ на Марчин Томашевски.

Наградата за сценарий, носеща името на основателя на фестивала Петър Атанасов, печели словашкият филм „Племе отвътре“ на Павол Барабас.

Сред отличените има и два български филма. „Жестокият път“ на Деян Барарев – за експедицията до Еверест през 1984 г. – и телевизионната продукция „Под кожите“ на Петър Пенев, която проследява битката на Димитър да съхрани традицията на кукерските игри.

Журито присъди и специално споменаване на филма „Завинаги соло“, посветен на подвига на италианския алпинист Стефано Рагацо, който беше гост на фестивала тази година.