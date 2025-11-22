БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Шампиони в Златната долина“ триумфира с голямата награда на Банско филм фест

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Запази
„Шампиони в Златната долина“ триумфира с голямата награда на Банско филм фест
Снимка: Банско Филм Фест
Слушай новината

Филмът „Шампиони в Златната долина“ спечели голямата награда на Банско филм фест 2025. Копродукцията между Афганистан, Германия и САЩ, режисирана от Бен Стъргулевски, разказва историята на млад афганистанец, който мечтае да стане първият олимпийски скиор на своята страна – и е само на крачка от това.

Специалната награда на журито отива при полския филм „Бушидо – изборът“ на Марчин Томашевски.

Наградата за сценарий, носеща името на основателя на фестивала Петър Атанасов, печели словашкият филм „Племе отвътре“ на Павол Барабас.

Сред отличените има и два български филма. „Жестокият път“ на Деян Барарев – за експедицията до Еверест през 1984 г. – и телевизионната продукция „Под кожите“ на Петър Пенев, която проследява битката на Димитър да съхрани традицията на кукерските игри.

Журито присъди и специално споменаване на филма „Завинаги соло“, посветен на подвига на италианския алпинист Стефано Рагацо, който беше гост на фестивала тази година.

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
5
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: У нас

Български пощи и Дядо Коледа търсят най-красивото детско писмо
Български пощи и Дядо Коледа търсят най-красивото детско писмо
Стартира специален онлайн празничен календар „Коледните чудеса на България“ Стартира специален онлайн празничен календар „Коледните чудеса на България“
Чете се за: 00:32 мин.
Българският отбор от млади учени спечели Европейския финал на десетия Cassini Hackathon Българският отбор от млади учени спечели Европейския финал на десетия Cassini Hackathon
Чете се за: 00:42 мин.
Новините 21.11.2025 г. Новините 21.11.2025 г.
Чете се за: 04:07 мин.
Новата рейтингова система показва кои университети и специалности водят през 2025 г. Новата рейтингова система показва кои университети и специалности водят през 2025 г.
Чете се за: 01:07 мин.
Ученици създадоха собствена зеленчукова градина в училище Ученици създадоха собствена зеленчукова градина в училище
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ