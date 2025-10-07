„Спаси София“ предлага 3 млн. лв. заем за общинското дружество "Софтекострой"

София затъва все по-бързо в боклуци. Контейнерите преливат, а кризата се усеща все по-осезаемо. Хората се притесняват от екокатастрофа. Институциите призовават отпадъците да се изхвърлят разделно и без големи габарити.

Трети ден боклукът от двата столични района – „Люлин“ и „Красно село“ – се извозва само с малки камиончета, което е крайно недостатъчно.

От „Спаси София“ предлагат да се отпусне до 3 милиона лева заем на общинското дружество „Софтекострой“.

В местния парламент изслушват заместник-кмета по екология, както и изпълнителния директор на дружеството.