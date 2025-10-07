На фона на преговори за примирие: Израел скърби за жертвите от атаката на Хамас

Израел отбелязва днес втората годишнина от атаката на Хамас срещу Израел. В Тел Авив, пустинята Негев, както и на места по света си спомнят ужаса от 7 октомври 2023. Това се случва на фона на непреки преговори за примирие в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната. Какви са шансовете за примирие? Доста добри, според президента Доналд Тръмп.

Изгревът тази сутрин над пустинята Негев беше белязан от траур, а сирени отекнаха в израелската столица Тел Авив. Там се събра множество, което почете паметта на жертвите от кървавата атака на Хамас преди точно 2 години. На 7 октомври 2023 над 1000 бойци на Хамас нахлуха рано сутринта на израелска територия по суша, въздух и море в рамките на операция "Бурята Ал Акса". Почти 1200 израелци бяха убити, над 250 бяха взети за заложници. Сцената на музикалния фестивал Нова в пустинята Негев стана символ на варварството и жестокостта. Само там бяха убити 360 души.

Орит Барон - майка на Ювал: "Снощи си спомних как преди две години стояхме в кухнята с Ювал. тъкмо се бяхме върнали от Будапеща преди сватбата й. Готвехме заедно, смеехме се. А сега има огромна дупка у дома. Нищо не е същото и никога няма да бъде." Карен Шаарабани - майка на Сиван: "Беше като вчера. Вакумът вкъщи, фактът, че я няма. Беше толкова ... жива и цветна, сега къщата е тиха. Беше като вчера."

В отговор на атаката Израел започна мащабна война в Газа, а премиерът Бенямин Нетаняху обеща, че ще унищожи Хамас. За трагичните събития си спомнят и палестинците, които вече две години са в ужаса на войната.

Мохамед Диб, жител на Газа:"От две години живеем в страх, ужах, бягство и разруха. Живеем труден живот, горчив и оскъден. Надяваме се с новите преговори да имаме примирие и най-накрая да свърши тази война. Уморени сме вече от път."

Преговорите за примирие в Газа по американския план ще продължат днес в египетския град Шарм ел-Шейх. Палестинска делегация съобщи пред Би Би Си, че разговорите са фокусирани върху създаването на полеви условия за размяна на всички израелски заложници в замяна на палестински затворници. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху каза, че се надява в идните дни да оповести освобождаването на заложниците. Оптимизмът му е споделен от Вашингтон.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Направихме огромен прогрес. Гражданите на Израел искат заложниците да се завърнат у дома и всичко да приключи. Засега Хамас се държи добре. Надявам се това да продължи. Наистина мисля, че ще постигнем споразумение, и то постоянно."

Продължават обаче израелските удари по Газа, въпреки предупреждението на Доналд Тръмп към Нетаняху да спре с офанзивата по време на преговорите. Годишнината от началото на войната беше отбелязана и в редица държави