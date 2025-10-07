БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На фона на преговори за примирие: Израел скърби за жертвите от атаката на Хамас

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Запази

Това се случва на фона на непреки преговори за примирие в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната

фона преговори примирие израел скърби жертвите атаката хамас
Снимка: БТА
Слушай новината

Израел отбелязва днес втората годишнина от атаката на Хамас срещу Израел. В Тел Авив, пустинята Негев, както и на места по света си спомнят ужаса от 7 октомври 2023. Това се случва на фона на непреки преговори за примирие в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната. Какви са шансовете за примирие? Доста добри, според президента Доналд Тръмп.

Изгревът тази сутрин над пустинята Негев беше белязан от траур, а сирени отекнаха в израелската столица Тел Авив. Там се събра множество, което почете паметта на жертвите от кървавата атака на Хамас преди точно 2 години. На 7 октомври 2023 над 1000 бойци на Хамас нахлуха рано сутринта на израелска територия по суша, въздух и море в рамките на операция "Бурята Ал Акса". Почти 1200 израелци бяха убити, над 250 бяха взети за заложници. Сцената на музикалния фестивал Нова в пустинята Негев стана символ на варварството и жестокостта. Само там бяха убити 360 души.

Орит Барон - майка на Ювал: "Снощи си спомних как преди две години стояхме в кухнята с Ювал. тъкмо се бяхме върнали от Будапеща преди сватбата й. Готвехме заедно, смеехме се. А сега има огромна дупка у дома. Нищо не е същото и никога няма да бъде."

Карен Шаарабани - майка на Сиван: "Беше като вчера. Вакумът вкъщи, фактът, че я няма. Беше толкова ... жива и цветна, сега къщата е тиха. Беше като вчера."

В отговор на атаката Израел започна мащабна война в Газа, а премиерът Бенямин Нетаняху обеща, че ще унищожи Хамас. За трагичните събития си спомнят и палестинците, които вече две години са в ужаса на войната.

Мохамед Диб, жител на Газа:"От две години живеем в страх, ужах, бягство и разруха. Живеем труден живот, горчив и оскъден. Надяваме се с новите преговори да имаме примирие и най-накрая да свърши тази война. Уморени сме вече от път."

Преговорите за примирие в Газа по американския план ще продължат днес в египетския град Шарм ел-Шейх. Палестинска делегация съобщи пред Би Би Си, че разговорите са фокусирани върху създаването на полеви условия за размяна на всички израелски заложници в замяна на палестински затворници. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху каза, че се надява в идните дни да оповести освобождаването на заложниците. Оптимизмът му е споделен от Вашингтон.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Направихме огромен прогрес. Гражданите на Израел искат заложниците да се завърнат у дома и всичко да приключи. Засега Хамас се държи добре. Надявам се това да продължи. Наистина мисля, че ще постигнем споразумение, и то постоянно."

Продължават обаче израелските удари по Газа, въпреки предупреждението на Доналд Тръмп към Нетаняху да спре с офанзивата по време на преговорите. Годишнината от началото на войната беше отбелязана и в редица държави

#Хамас срещу Израел #Хамас #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
1
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
2
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
3
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
4
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
5
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
6
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Близък изток

Израел отбелязва две години от атаката на Хамас
Израел отбелязва две години от атаката на Хамас
Грета Тунберг беше депортирана от Израел заедно с още 170 активисти Грета Тунберг беше депортирана от Израел заедно с още 170 активисти
Чете се за: 01:15 мин.
Войната в Газа: Преговорите продължават в Египет Войната в Газа: Преговорите продължават в Египет
Чете се за: 00:37 мин.
Непреки преговори между Израел и Хамас - предпазлив оптимизъм сред международната общност Непреки преговори между Израел и Хамас - предпазлив оптимизъм сред международната общност
Чете се за: 03:42 мин.
Николай Младенов: Критичен момент за Близкия изток – натискът върху Израел и Хамас расте за постигане на споразумение Николай Младенов: Критичен момент за Близкия изток – натискът върху Израел и Хамас расте за постигане на споразумение
Чете се за: 03:40 мин.
В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
След трагедията на ралито във Варна: Още няма привлечени към наказателна отговорност След трагедията на ралито във Варна: Още няма привлечени към наказателна отговорност
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно
Чете се за: 07:45 мин.
Политика
Критични преговори във Франция: Макрон даде срок на Льокорню до...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ