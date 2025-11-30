„Спри и виж детето“ - нова кампания за здравето и безопасността на децата

Лекари, спортисти и популярни лица дадоха начало в София на националната кампания „Спри и виж детето“, която напомня колко важно е да пазим децата – и здравето им, и живота им на пътя.

Целта на кампанията е да се говори повече за профилактичните прегледи, които помагат здравословните проблеми да се откриват навреме. Част от фокуса е и върху имунизациите, които предпазват от сериозни заболявания. Важна тема е и безопасността на децата на пътя. Напомня се колко ключово е коланите да се използват винаги и колко животоспасяващо е правилното детско столче.

Д-р Гергана Николова, семеен лекар и един от експертите в инициативата, подчерта, че когато едно дете се разболее, страда цялото семейство и навременните прегледи и ваксини са основата на доброто здраве.

Кампанията беше подкрепена от олимпийската медалистка Ренета Камберова, от световния шампион по борба Иво Ангелов и от футболното име Радостин Кишишев. На откриването присъства и адвокат Мария Янева от фондация „Искам бебе“.

Инициативата започна в Деня на християнското семейство и ще продължи до края на януари 2026 година. Организатори са Фондация „Деца на борда“ с подкрепата на Центъра за градска мобилност и Лаборатория „Рамус". Стартирането беше едновременно и в Ямбол, а през следващите седмици ще има активности и в други градове.

На платформата spriivijdeteto.com всеки може да намери достъпна информация за профилактичните прегледи на децата до 18 години, за задължителните и препоръчителните ваксини според националния имунизационен календар, както и съвети от лекари.