Тейлър и Травис



Тейлър Суифт буквално пръсна интернет, след като разказа в подкаста New Heights (който е на гаджето ѝ Травис Келси ) как точно е започнала тяхната любовна история.

Оказва се, че всичко тръгва през юли 2023 г., когато Травис планирал да ѝ подари гривна за приятелство с номера си (тотално романтично ). Проблемът? Не успял да стигне до нея след концерта. Вместо да се откаже, той го споделя в подкаста – и Тейлър чува! И така… първата среща става реалност.

В епизода Тейлър се шегува, че подкастът е като тяхното „приложение за запознанства“. А после го обсипа с комплименти – нарече го „човешки удивителен знак“ и каза, че винаги я кара да се смее.

Призна си и че изобщо не е разбирала от футбол („не знаех какво е първи даун“), но Травис бил супер и никога не я е съдел за това.

Между сладките признания Суифт пусна и бомбата – новият ѝ албум излиза на 3 октомври!





