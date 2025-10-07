Учени измислиха нов начин да отглеждат ябълки – с дронове и „живи плетове“!

Климатът се променя, вредители нападат, а болестите по растенията се множат... Затова учените от Института по овощарство търсят нови хитри решения, за да има повече ябълки и по-малко химия в градините.

Едгарс Рубаускис – изследовател от института – разказва, че те експериментират с нов начин за подрязване на ябълковите дървета. Идеята е да се оформя тясна и подредена корона (като жив плет), за да стига повече светлина до плодовете.

Така ябълките узряват по-добре, а болестите като струпясването имат по-малък шанс да се развият.

„Целта е дърветата да изглеждат като плододаващ жив плет – красиви и ефективни“, казва Рубаускис. Това не е всичко – те използват и дронове, за да следят градините отгоре!

С тях учените измерват колко са зелени дърветата, колко високи и широки са, и дори следят здравословното им състояние. Това помага да се хванат проблемите навреме – без тонове пестициди.

Но тази година не е била лека. Пролетните слани, дъждовете и липсата на опрашители са намалили реколтата, а ябълките често са били поразени от болести и вредители.

„Дори най-устойчивите сортове пострадаха. Следващата година може да е още по-трудна, ако спорите презимуват“, обяснява ученият.



Извод: бъдещето на ябълките е high-tech – по-малко химия, повече наука и дронове, които летят над градините като пазители на реколтата.





