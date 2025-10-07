БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учени измислиха нов начин да отглеждат ябълки – с дронове и „живи плетове“!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Запази
плодове
Снимка: БТА
Слушай новината

Климатът се променя, вредители нападат, а болестите по растенията се множат... Затова учените от Института по овощарство търсят нови хитри решения, за да има повече ябълки и по-малко химия в градините.

Едгарс Рубаускис – изследовател от института – разказва, че те експериментират с нов начин за подрязване на ябълковите дървета. Идеята е да се оформя тясна и подредена корона (като жив плет), за да стига повече светлина до плодовете.
Така ябълките узряват по-добре, а болестите като струпясването имат по-малък шанс да се развият.

„Целта е дърветата да изглеждат като плододаващ жив плет – красиви и ефективни“, казва Рубаускис. Това не е всичко – те използват и дронове, за да следят градините отгоре!
С тях учените измерват колко са зелени дърветата, колко високи и широки са, и дори следят здравословното им състояние. Това помага да се хванат проблемите навреме – без тонове пестициди.

Но тази година не е била лека. Пролетните слани, дъждовете и липсата на опрашители са намалили реколтата, а ябълките често са били поразени от болести и вредители.
„Дори най-устойчивите сортове пострадаха. Следващата година може да е още по-трудна, ако спорите презимуват“, обяснява ученият.


Извод: бъдещето на ябълките е high-tech – по-малко химия, повече наука и дронове, които летят над градините като пазители на реколтата.



Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
1
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
2
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
3
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
4
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
6
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: По света

Тейлър Суифт взриви класациите във Великобритания с новия си албум
Тейлър Суифт взриви класациите във Великобритания с новия си албум
120-метрова панорамна картина на нидерландски художник е предадена на държавата 120-метрова панорамна картина на нидерландски художник е предадена на държавата
Чете се за: 00:50 мин.
В седмицата на обявяването на Нобеловите награди сме В седмицата на обявяването на Нобеловите награди сме
Чете се за: 00:40 мин.
Урсула фон дер Лайен предупреждава ЕС срещу тактиките на Путин Урсула фон дер Лайен предупреждава ЕС срещу тактиките на Путин
Чете се за: 00:37 мин.
Принц Уилям: “Не се страхувам от промяната – тя ме вдъхновява” Принц Уилям: “Не се страхувам от промяната – тя ме вдъхновява”
Чете се за: 01:37 мин.
Мощна кибератака блокира правителствените сайтове в Латвия! Мощна кибератака блокира правителствените сайтове в Латвия!
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР) "Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ