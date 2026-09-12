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„Възраждане” призова Илияна Йотова да се оттегли от предизборната надпревара

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След появила е информация в медиите за помилвания от Илияна Йотова наркопласьор, от „Възраждане” са категорични, че и.д. президентката трябва да подаде оставка и да се оттегли от предизборната надпревара. От политическата организация са категорични, че ако тя има достойнство, ще постъпи точно по този начин.

Председателят на „Възраждане”, Костадин Костадинов, коментира пред граждани на среща във Варна случващото се така:

Костадин Костадинов, „Възраждане“: „Йотова трябва да бъде разследвана, но това трябва да се случи, след като тя подаде оставка. Оттеглянето ѝ от предизборната надпревара е най-достойното, което може да направи, след извършените недостойни действия. Извършеното от Йотова хвърля огромно петно върху и без това дискредитираната от Румен Радев президентска институция, който използва президентството и държавните финансови ресурси за създаването на своята лична партия.”

Костадинов добави, че Йотова едва ли ще постъпи достойно и няма да се оттегли, което ще превърне предизборната кампания в поредния сблъсък между обикновените нормални българи, към които се числят и всички народни представители от „Възраждане”, и мафиотизираните управляващи олигарси.

#„Възраждане“ #президентска надпревара #Илияна Йотова

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