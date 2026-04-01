1 април: Предизборните битки в ефира на БНТ

Предизборната кампания за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. ще бъде отразявана от БНТ в рамките на редовни предавания и специално предназначени за това форми, описани подборно в Споразумението, което обществената телевизия подписа с упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите.

"Денят започва":

Ивайло Дражев, кандидат за депутат от КП "Моя България"

Иван Казаков, кандидат за депутат от ПП "Пряка демокрация"

Габриел Вълков, кандидат за депутат от КП "БСП - Обединена левица"

"Още от деня":

Жечо Станков, кандидат за депутат от КП ГЕРБ-СДС

Валентин Симов, кандидат за депутат от ПП "Партия на зелените"

Още:

Среща на Крум Зарков и водача на листата на КП "БСП - Обединена левица" в Плевен Илиян Йончев с избиратели

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев представи в Дупница програмата на коалицията и листа с кандидатите за народни представители

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев се срещна със симпатизанти в Благоевград

Безплатен предизборен диспут с участието на Теодор Димокенчев, кандидат за депутат от ПП "България може", Росен Миленков, кандидат за депутат от ПП "Движение на непартийните кандидатите", Ивелин Михайлов, кандидат за депутат от ПП "Величие", Валентина Василева Филаделфевс, кандидат за депутат от КП "Антикорупционен блок", Венцислав Ангелов, кандидат за депутат от ПП "Народна партия Истината и само истината". Излъчва се по правилата на Изборния кодекс и споразумение, подписано между БНТ и партиите и коалициите, регистрани за участие в извънредните парламентарни избори.