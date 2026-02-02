БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

12 000 билета са продадени за Суперкупата на България

от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Мачът между Левски и Лудогорец ще бъде изигран във вторник.

000 билета продадени суперкупата българия
12 хиляди билета са продадени до момента за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски, обявиха от Българската професионална футболна лига.

Организацията информира футболните привърженици, че във вторник (3 февруари) след 11:00 часа ще бъдат отворени касите на стадион "Васил Левски", както следва - касите на ул. Гурко и касите на ул. Граф Игнатиев (Синьото), където ще се продават билети за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.

Срещата започва в 18:00 часа, а вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 часа.

"Билети продължават да се продават в системата на Eventim.bg - ОНЛАЙН и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи. Към 11:30 часа на 2 февруари са продадени над 12 000 билета", се казва в съобщение до медиите.

Цените са: Сектор А - 25 евро, Сектор В - 15 евро, Сектор Б и Сектор Г - 10 евро. Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.

Хулио Веласкес: Никога не коментирам съдиите
Хулио Веласкес: Никога не коментирам съдиите
Важното за мен е футбол, футбол, футбол, подчерта треньорът на...
Чете се за: 05:45 мин.
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #ПФК Лудогорец #ПФК ЛЕВСКИ

Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите
Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите
Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне
Чете се за: 01:45 мин.
Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра
Чете се за: 02:00 мин.
Козмин Моци: Никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите Козмин Моци: Никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите
Чете се за: 01:15 мин.
Хулио Веласкес: Този мач няма да ни повлияе Хулио Веласкес: Този мач няма да ни повлияе
Чете се за: 02:00 мин.
Наско Сираков: Войната тепърва започва Наско Сираков: Войната тепърва започва
Чете се за: 01:37 мин.

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
