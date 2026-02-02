12 000 билета са продадени за Суперкупата на България

12 хиляди билета са продадени до момента за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски, обявиха от Българската професионална футболна лига.

Организацията информира футболните привърженици, че във вторник (3 февруари) след 11:00 часа ще бъдат отворени касите на стадион "Васил Левски", както следва - касите на ул. Гурко и касите на ул. Граф Игнатиев (Синьото), където ще се продават билети за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.

Срещата започва в 18:00 часа, а вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 часа.

"Билети продължават да се продават в системата на Eventim.bg - ОНЛАЙН и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи. Към 11:30 часа на 2 февруари са продадени над 12 000 билета", се казва в съобщение до медиите.

Цените са: Сектор А - 25 евро, Сектор В - 15 евро, Сектор Б и Сектор Г - 10 евро. Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.