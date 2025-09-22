121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София“ в Южния парк

Българската федерация по ски с подкрепата на „София – Европейска столица на спорта“ организира за трета поредна година атрактивното състезание с ролкови ски – Купа „София“ в дисциплината спринт, свободен стил. Надпреварата и тази година бе част от инициативите по повод Европейската седмица на спорта - "Be Active“ на Министерството на младежта и спорта.

Участие в надпреварата проведена в Южния парк взеха 121 състезатели от клубовете в България във всички възрастовите групи от момичета и момчета до 12 г до мъже и жени.

При мъжете първи на 1200 м за втора поредна година е Марио Матиканов („Александър Логистик“), а при жените на същата дистанция спечели неговата съотборничка Калина Недялкова.

По традиция Купа „София“ се проведе в Деня на независимостта и събра много зрители и приятели на ски бягането.