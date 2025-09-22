БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София“ в Южния парк

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

По традиция Купа „София“ се проведе в Деня на независимостта.

121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София“ в Южния парк
Слушай новината

Българската федерация по ски с подкрепата на „София – Европейска столица на спорта“ организира за трета поредна година атрактивното състезание с ролкови ски – Купа „София“ в дисциплината спринт, свободен стил. Надпреварата и тази година бе част от инициативите по повод Европейската седмица на спорта - "Be Active“ на Министерството на младежта и спорта.

Участие в надпреварата проведена в Южния парк взеха 121 състезатели от клубовете в България във всички възрастовите групи от момичета и момчета до 12 г до мъже и жени.

При мъжете първи на 1200 м за втора поредна година е Марио Матиканов („Александър Логистик“), а при жените на същата дистанция спечели неговата съотборничка Калина Недялкова.

По традиция Купа „София“ се проведе в Деня на независимостта и събра много зрители и приятели на ски бягането.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
4
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...

Още от: Други спортове

България отново приема Балканското първенство по снукър
България отново приема Балканското първенство по снукър
Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия
Чете се за: 01:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Чете се за: 00:55 мин.
Спортни новини 22.09.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 22.09.2025 г., 12:30 ч.
Ясни са съперничките на Фейгин в Милано/Кортина 2026 Ясни са съперничките на Фейгин в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 03:07 мин.
Валентина Георгиева повежда българския състав на Световната купа в Сомбатхей Валентина Георгиева повежда българския състав на Световната купа в Сомбатхей
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата" Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ