БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

14 поред за Борислава Христова и Атинайкос в Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Българската баскетболистка допринесе за успеха на своя отбор в елита на южната ни съседка.

борислава христова атинайкос все близо топ еврокъп
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Националката Борислава Христова с клубния си отбор Атинайкос надиграха Пансерайкос с 84:72 като гости в среща от 16-ия кръг на гръцкото първенство по баскетбол за жени.

Атинайкос остава лидер във временното класиране и удължи победната си серия, постигайки 14-ти успех от 15 изиграни двубоя. Тимът на Пансерайкос допусна втора поредна загуба, като се намира на четвърта позиция с актив 8-7.

Борислава Христова реализира 9 точки, 2 борби и 2 асистенции за 18 минути на терена. Най-резултатна от съотборничките й беше Алексис Принс с 16 точки и 10 борби.

В следващия кръг от шампионата на Гърция Атинайкос ще гостува на състава на Панатлитикос на 31 януари.

#БК Атинайкос #Борислава Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Баскетбол

Миньор 2015 намери място на Финалната осмица за Купата на България
Миньор 2015 намери място на Финалната осмица за Купата на България
Академик подпечата класирането си на Финалната осмица за Купата на България Академик подпечата класирането си на Финалната осмица за Купата на България
Чете се за: 02:52 мин.
Рилски спортист взе глътка въздух в Адриатическата лига Рилски спортист взе глътка въздух в Адриатическата лига
Чете се за: 02:30 мин.
Детройт спечели гостуването си на Денвър в НБА Детройт спечели гостуването си на Денвър в НБА
Чете се за: 05:15 мин.
Париж Баскет пречупи гранда Реал Мадрид в Евролигата Париж Баскет пречупи гранда Реал Мадрид в Евролигата
Чете се за: 01:55 мин.
Силен Йордан Минчев с екипа на Кемниц в Еврокъп Силен Йордан Минчев с екипа на Кемниц в Еврокъп
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ