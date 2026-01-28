14 поред за Борислава Христова и Атинайкос в Гърция

Националката Борислава Христова с клубния си отбор Атинайкос надиграха Пансерайкос с 84:72 като гости в среща от 16-ия кръг на гръцкото първенство по баскетбол за жени.

Атинайкос остава лидер във временното класиране и удължи победната си серия, постигайки 14-ти успех от 15 изиграни двубоя. Тимът на Пансерайкос допусна втора поредна загуба, като се намира на четвърта позиция с актив 8-7.

Борислава Христова реализира 9 точки, 2 борби и 2 асистенции за 18 минути на терена. Най-резултатна от съотборничките й беше Алексис Принс с 16 точки и 10 борби.

В следващия кръг от шампионата на Гърция Атинайкос ще гостува на състава на Панатлитикос на 31 януари.