17 българи ще играят на осминафиналите на сингъл на ITF турнир в Пазарджик

17 български тенисисти се класираха за осминафиналите на сингъл на турнира за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF.

Победи днес в 1/16-финалите при юношите постигнаха Калоян Шиков, Станислав Косев, Петър Иванчев, Васил Русанов, Мартин Бонев, Кристиян Стефанов и Борис Борисов.

За осминафиналите при девойките вчера се класираха: Александра Рангелова, Андрея Глушкова, Никол Нунева, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Каролина Костова, Калина Симеонова, Илина Илиева и Рая Стайкова.