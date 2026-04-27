17-годишен българин пише история с дебют в елита на световния голф

Йордан Янакиев ще стане първият роден състезател на турнир от DP World Tour с участие в Turkish Airlines Open в Белек

Българският голф ще отбележи исторически момент в края на април, когато 17-годишният Йордан Янакиев ще направи своя дебют на най-високо ниво в професионалния спорт. Младият талант ще участва в турнира Turkish Airlines Open 2026, част от календара на престижния DP World Tour, който ще се проведе от 30 април до 3 май в Белек, Турция.

С това участие Янакиев ще стане първият български голфър, достигнал до състезание от подобен ранг – важна крачка за развитието на спорта у нас и символично включване на България в елита на европейския и световния голф.

Надпреварата разполага с награден фонд от 2,75 милиона долара и ще събере някои от водещите имена в този спорт, сред които шампионът от The Open Championship Франческо Молинари, защитаващият титлата си Мартен Кувра, както и утвърдени състезатели като Пол Уеринг, Анди Съливан и Алекс Фицпатрик.

Янакиев е считан за един от най-перспективните млади голфъри в България. В кариерата си до момента той има редица силни класирания на международната сцена, включително призови места в престижни юношески турнири в САЩ и Европа. Развитието му е тясно свързано с работата на националния селекционер Станко Маринов, който ще бъде до него и по време на турнира в ролята на кеди.

"Това е една от най-вълнуващите седмици в моята треньорска кариера. Йордан извървя дълъг път и показва огромен потенциал“, сподели Маринов, който подчерта значението на този пробив не само за състезателя, но и за целия български голф.

Участието на Янакиев идва в момент, в който този спорт тепърва набира скорост у нас. До момента български представител не бе достигал до турнир от подобен ранг, което превръща дебюта му в знаково събитие и възможност за ново поколение играчи да последват този път.

Turkish Airlines Open 2026 ще се проведе за първи път на игрището National Golf Club – едно от емблематичните съоръжения в Белек, което традиционно приема състезания от най-висок клас. За Янакиев това ще бъде не просто участие, а шанс да се утвърди на сцената, към която се стреми всеки млад голфър.

#голф турнир #Йордан Янакиев

