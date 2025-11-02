18-годишният Мартин Атанасов е „Будител на годината 2025“!

Софиянецът Мартин Атанасов, създател на проекта „Черната писта“, стана най-младият носител на титлата в историята на кампанията на БНР. Само на 18 години, той създава интерактивна карта, която показва най-опасните пътни участъци у нас, като обединява данни за над 177 хиляди катастрофи от последните пет години.

„Проектът ми беше подтикнат от една трагедия, но показа, че заедно можем да решаваме проблемите“, каза Мартин, който посвети наградата си на всички млади и активни хора в България:

"През тази година те показаха как се прави! Младите студенти, младите лекари, младите ни спортисти, всички активни доброволци, които ежедневно борят апатията. Будителството е онази светлина, която ни води в мрака. И будителите у нас са много. Нашият дълг като общество е да им даваме път. Особено на онези млади хора, които вече показват какво може България!"

Специалната награда получи д-р Димитър Бакалов – млад лекар, който води кампания в училищата срещу вредните вещества като вейпове, енергийни напитки и райски газ.

Будителите на 2025 година доказаха, че вдъхновението няма възраст – и че доброто винаги намира път.