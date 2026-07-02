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Килиан Мбапе вече има 18 гола в кариерата си на световни финали

килиан мбапе отбеляза своя мач №100 франция послание феновете
Снимка: AP Photo
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Истината е, че ако Лионел Меси не се беше развихрил в началото на турнира, сега щеше да се е вдигнал доста по-сериозен шум около Килиан Мбапе. Не че капитанът на „петлите“ не получава необходимото внимание от старта на Мондиала, но някак все още не може да прикове погледите изцяло върху себе си.

Франция е големият фаворит за световната титла през това лято – обстоятелство, което беше на лице и преди 20 дни, но сега вече, когато хората са видели кой отбор на какво е способен, някак всичко изглежда много по-ясно: играчите на Дидие Дешан са в отлична форма, играят убедително, печелят лесно, вкарват с лекота.

Килиан Мбапе вече има 18 гола в кариерата си на световни финали. Само напомням, че съвсем до скоро рекордьорът по този показател беше Мирослав Клозе с 16. И дълги години това постижение се споменаваше като велико, просто защото не изглеждаше чак толкова елементарно да вкарваш попадение след попадение на най-важния футболен форум. Мбапе и Меси обаче функционират по различен начин. И докато аржентинецът беше доста по-пестелив при първите си участия на Мондиали, то при лидера на Франция нещата само се ускоряват и едва ли някой вече се съмнява, че той ще остане в историята за дълго време като топреализатора.

Да, това може да не се случи след този шампионат, но след 4 години е трудно да повярваме, че ще има сила на земята, която да спре Мбапе да задмине Меси, особено при увеличения/увеличаващия се формат на турнира, който ти гарантира допълнителен мач на 1/16-финалната фаза. Фаза, на която Мбапе вкара още 2 гола във вратата на уязвимите шведи и накара собствения му селекционер Дешан да му се поклони. Само се замислете – нападателят на Реал Мадрид вече има 18 гола в 18 мача на световни първенства. Това е забележително, най-меко казано. Да, Лионел Меси има с един повече към датата на този материал, но Лео има зад гърба си и 29 мача – с 11 повече от франузина, за да отбележи приблизително същия брой голове. Просто Мбапе имаше късмета да попадне във времена, в които националният му тим действително е сред най-силните (два поредни финала на Мондиал и предстоящ 1/8-финал), като самият нападател притежава изключителни умения като скорост, техника, завършващ удар, нюх, хъс. Личи се, че Мбапе в момента иска да вкарва – прави го с маниакалното желание на Кристиано Роналдо и това си личи по езика на тялото му. Или поне за мен това е очевидно.

Годината е 2018. Килиан Мбапе е готов да се покаже пред света на световното първенство в Русия. Велик мач срещу Аржентина в Казан на 1/8-финал, където бележи 2 гола и печели дузпа за „петлите“. Това сякаш беше двубоят, който загатна за задаващото се. После Мбаше стана едва вторият тийнейджър с гол на финал на Мондиал след Пеле и приключи турнира с 4 гола. Годината е 2022. Всички вече знаят за Килиан. Той приключва с два пъти повече голове в Катар – 8 попадения, като прибира с неохота наградата за голмайстор на турнира, защото Франция губи финала от Аржентина. Сред тези 8 гола има и хеттрик на споменатия финал, като нападателят става едва вторият играч в историята след Джеф Хърст с три попадения в най-важната среща и първи от 1966. Сега годината е 2026.

Намираме се непосредствено преди 1/8-финалите. Килиан Мбапе вече има 6 попадения – 2 срещу Сенегал, 2 срещу Ирак, 2 срещу Швеция. Колкото мачове на световно първенство – толкова и голове. 18 в 18! Звучи като игра, но не е – това е реалната статистика на един велик за нашето футболно време стрелец, който очевидно няма да укроти нито егото, нито съзнанието си, докато не подобри всички рекорди за попадения на световни първенства. Ако през 2018 Мбапе направи нещо, което беше сторил само Пеле, ако през 2022 французинът беше способен на футболно чудо, невиждано от близо 60 години, то какво ли да очакваме сега? Първият човек, ставал голмайстор на 2 световни първенства? Подобряване на рекорда на сънародника му Жюст Фонтен за най-много голове в рамките на един турнир? Още един хеттрик на финала?

Рекорди, рекорди, рекорди...

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