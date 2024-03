19 месеца по-късно - Симона Халеп се завърна в игра, но отстъпи в първия кръг на турнира в Маями

Бившата №1 в световната ранглиста по тенис при жените Симона Халеп направи своето дългоочаквано завръщане на корта на турнира от категория WTA 1000 в Маями, САЩ.

В среща от първия кръг на надпреварата 32-годишната румънка се изправи срещу испанката Паула Бадоса, като за Халеп това бе първи официален двубой след пауза от близо 19 месеца.

Припомняме ви, че в края на 2022 година бившата шампионка от Ролан Гарос и Уимбълдън беше уличена в употреба на допинг заради използване на забраненото вещество роксадустат, като първоначално състезателните ѝ права бяха спрени за срок от четири години.

Симона Халеп обжалва санкцията пред Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана, а по-рано тази месец беше съобщено, че наказанието на румънката се намалява на девет месеца, което ѝ позволи веднага да се завърне на корта.

All smiles: @Simona_Halep enjoying her WTA tour comeback in Miami pic.twitter.com/YWxqEI67qS