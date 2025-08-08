20 000 билета за мача България – Испания вече са продадени

Повече от 20 хиляди билета за световната квалификация България – Испания от Група Е, която ще се играе на 4-и септември 2025-а година, са продадени, съобщиха от БФС.

Мачът ще се играе на националния стадион „Васил Левски“ от 21:45 часа и това ще бъде първата от трите домакински срещи на „лъвовете“ по пътя им към Мондиал 2026. Другите два отбора в групата са Турция и Грузия.

От БФС първо пуснаха в продажба пакетни билети за трите въпросни срещи, които ще се играят в София. Вчера обаче бяха дадени в обръщение индивидуалните пропуски за мача с Испания и за малко под 24 часа вече са продадени повече от 20 хиляди.