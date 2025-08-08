БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

20 000 билета за мача България – Испания вече са продадени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Двубоят е на 4-ти септември.

България - Испания билети
Снимка: БФС
Слушай новината

Повече от 20 хиляди билета за световната квалификация България – Испания от Група Е, която ще се играе на 4-и септември 2025-а година, са продадени, съобщиха от БФС.

Мачът ще се играе на националния стадион „Васил Левски“ от 21:45 часа и това ще бъде първата от трите домакински срещи на „лъвовете“ по пътя им към Мондиал 2026. Другите два отбора в групата са Турция и Грузия.

От БФС първо пуснаха в продажба пакетни билети за трите въпросни срещи, които ще се играят в София. Вчера обаче бяха дадени в обръщение индивидуалните пропуски за мача с Испания и за малко под 24 часа вече са продадени повече от 20 хиляди.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения в няколко общини
1
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения...
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
2
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
4
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
5
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство
6
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
6
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...

Още от: Национални отбори

БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания
БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания
Жозе Моуриньо за починалия бивш капитан на Порто Жорже Коща: Това е част от моята история, която си отиде Жозе Моуриньо за починалия бивш капитан на Порто Жорже Коща: Това е част от моята история, която си отиде
Чете се за: 01:57 мин.
Единичните билети за световната квалификация България - Испания ще бъдат в продажба от 7 август, обявиха от БФС Единичните билети за световната квалификация България - Испания ще бъдат в продажба от 7 август, обявиха от БФС
Чете се за: 01:12 мин.
Християна Гутева с ново престижно назначение от ФИФА Християна Гутева с ново престижно назначение от ФИФА
Чете се за: 00:42 мин.
Клоуи. Вие вече я познавате Клоуи. Вие вече я познавате
Чете се за: 06:30 мин.
Хиляди фенове присъстваха на парада в Лондон след успеха на Англия на Евро 2025 за жени Хиляди фенове присъстваха на парада в Лондон след успеха на Англия на Евро 2025 за жени
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Етикетите вече трябва да са в левове и евро - има ли проблеми за търговците и потребителите? Етикетите вече трябва да са в левове и евро - има ли проблеми за търговците и потребителите?
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"При безводие плащаме луди пари за вода" - воден режим мъчи Плевенско "При безводие плащаме луди пари за вода" - воден режим мъчи Плевенско
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Зачестяват случаите на изгубени деца на плажа
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Малки бензиностанции у нас са притеснени, че ще останат без бензин...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Потушен е пожарът в Шуменското плато
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ