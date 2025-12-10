БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

20 км опашки от камиони край Свиленград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Заради протестите на гръцките фермери

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Близо 20-километрови опашки от тирове се образуваха на магистрала "Марица" към ГКПП "Капитан Андреево".

Струпването на камиони е обичайно в края на годината, но за опашки и в двете посоки допринасят и протестите на гръцките фермери, които периодично спират трафика през граничните пунктове.

За последното денонощие на "Капитан Андреево" са обработени над 3200 камиона.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни заради колоните от тирове и сутрешните мъгли. Това беше причина за катастрофа тази сутрин.

#Свиленград #гръцки фермери #камиони #тежкотоварни автомобили #тирове #протести #опашки

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
3
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
4
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
ЕК започна разследване на "Гугъл"
5
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
6
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
5
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Регионални

Спират водата в части на София - вижте къде
Спират водата в части на София - вижте къде
София заблестя с украса за Коледа София заблестя с украса за Коледа
Чете се за: 01:50 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол
Чете се за: 03:12 мин.
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 04:35 мин.
В Стара Загора се състоя демонстрация в подкрепа на европейския курс на България В Стара Загора се състоя демонстрация в подкрепа на европейския курс на България
Чете се за: 01:07 мин.
Протест в подкрепа на управляващите се провежда в Руен Протест в подкрепа на управляващите се провежда в Руен
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за оставка на кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Борисов: Чух гласа на протестиращите, имаме един добър бюджет Борисов: Чух гласа на протестиращите, имаме един добър бюджет
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за догодина Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за догодина
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Зеленски обяви, че е готов за избори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Победа за френския премиер: Одобриха бюджета за социално осигуряване
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Пицата, пастата и десертите в Италия: Ще бъдат ли включени в...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ