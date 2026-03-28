БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:20 мин.
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

22-ма мигранти са починали при опит да стигнат от Либия до Гърция през Средиземно море

БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Двадесет и двама мигранти, потеглили от Либия, са загинали след шест дни на блуждаене на техния плавателен съд в Средиземно море, предаде Франс прес, като се позова на гръцката брегова охрана.

В плавателния съд е имало още 26 мигранти, сред които една жена и един непълнолетен. Националността им не се уточнява. Те са били спасени в крайна сметка от кораб на Европейската агенция за брегова охрана край остров Крит. Двама от оцелелите са били транспортирани с хеликоптер до град Ираклион на острова.

Спасените мигранти са разказали, че са потеглили на 21 март от либийския град Тобрук и е трябвало да стигнат до Гърция, но плавателният съд е изгубил ориентация. Всички на борда са се озовали шест дни без храна и вода и 22 души са умрели. Един от каналджиите на борда на плавателния съд е разпоредил на останалите да изхвърлят труповете в морето.

Гръцките власти са арестували двама мъже, на 19 и на 22 години, които са от Южен Судан и за които мигрантите са казали, че са каналджиите.

#Гърция #загинали мигранти #Средиземно море #Либия

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Балкани

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ