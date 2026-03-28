28 март: Предизборните битки в ефира на БНТ

Предизборната кампания за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. ще бъде отразявана от БНТ в рамките на редовни предавания и специално предназначени за това форми, описани подборно в Споразумението, което обществената телевизия подписа с упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите.

"Денят започва с Георги Любенов":

Татяна Дончева, кандидат за депутат от КП "БСП - Обединена левица"

Николай Попов, кандидат за депутат от КП "Сияние"

Радостин Василев, кандидат за депутат от ПП МЕЧ

"Говори сега":

Михаела Доцова, кандидат за депутат от КП "Прогресивна България"

Христо Расташки, кандидат за депутат от ПП "Морал Единство Чест"

Кристина Петкова, кандидат за депутат от КП "Продължаваме Промяната" - "Демократична България"

