30 години в Европейския съюз: как Австрия повярва в Европа и еврото

Преди 30 години Австрия направи една от най-важните стъпки в историята си – присъедини се към Европейския съюз, а малко по-късно и към еврозоната. Днес никой във Виена не мисли в шилинги – еврото е ежедневие, а хората казват, че живеят спокойно и сигурно.

Бившите канцлери Франц Враницки и Волфганг Шюсел, които ръководеха страната в тези ключови години, споделят за БНТ какво е донесло членството в ЕС и какви уроци са научили.

„Австрия е малка държава. За да сме силни, трябва да сме заедно с другите европейци“, казва Враницки. Той подчертава, че Европа се нуждае от демокрация, свободна преса и общи решения срещу днешните глобални предизвикателства – от войни до кибератаки и климатични кризи.

Шюсел си спомня трудностите при смяната на шилинга с еврото през 2002 г. – хората били скептични и трудно пресмятали новата валута. „Но всичко се промени, когато видяха, че пътуват, работят и търгуват по-лесно, без обмяна и без загуби“, казва той.

Днес Австрия вижда ползите от членството – стабилна икономика, общ пазар, свобода на движение и силен глас в Европа.

„Европа е най-доброто място за живот – мирна, свободна и състрадателна. И си струва да се борим за това“, завършва Шюсел.