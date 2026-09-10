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31° утре в София, през уикенда ще има валежи

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31° утре в София, през уикенда ще има валежи
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
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През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е близко до средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър, от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Над планините ще е предимно слънчево. След обяд в Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, но до вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

През почивните дни над западната половина от страната, в неделя – на места и на изток, ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните в събота ще са между 25° и 30°, в Горнотракийската низина до 32°-33°, в неделя - предимно между 23° и 28°.

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