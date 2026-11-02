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45 точки на Дончич върнаха Лейкърс на победния път

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Остин Рийвс добави 19 точки за успеха на калифорнийци над Торонто.

Лука Дончич
Снимка: БТА
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Лука Дончич изигра силен мач с 45 точки и 15 борби, а Лос Анджелис Лейкърс се наложи със 131:125 над гостуващия Торонто Раптърс. Остин Рийвс добави 19 точки за успеха на калифорнийци.

Уокър Кеслър завърши с 16 точки, 15 борби и три чадъра, а Колин Секстън се отчете с 14 точки. Така Лейкърс се върнаха на победния път след пропилян аванс от 25 точки и загуба от Голдън Стейт Уориърс в петък. В неделния двубой домакините имаха преднина от цели 26 точки, но трябваше да устоят на късния щурм на съперника.

Лос Анджелис реализира 53,8% от стрелбите си от игра и 48,6% от далечна дистанция, но допусна 24 грешки. Отборът вече има три победи в четири домакинства. Дончич беше особено точен от тройката, като реализира осем от 12-те си опита и изравни най-доброто си постижение за сезона по този показател.

Скоти Барнс беше най-резултатен за Торонто с 29 точки, а Ар Джей Барет добави 22 точки и 10 борби. Джеймисън Батъл завърши с 20 точки, а Иманюъл Куикли записа 12. Раптърс допуснаха трета загуба в последните си четири срещи, след като Кауай Ленард получи контузия в коляното. Тимът започна със загуба и серията си от четири поредни гостувания. Барнс продължи силното си представяне, след като в петък отбеляза рекордните в кариерата си 41 точки при поражението от Орландо Меджик.

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#Уокър Кеслър #НБА 2026/2027 #Остин Рийвс # Лос Анджелис Лейкърс #Торонто Раптърс #Лука Дончич

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