5-звезден Байерн се забавлява срещу Хамбургер

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен победи с 5:0 Хамбургер в среща от третия кръг на първенството. Баварците предрешиха всичко рано-рано и реализираха четири попадения още до 29-ата минута.



Серж Гнабри откри резултата за баварците още в третата минута, а шест по-късно Александър Павлович направи 2:0 след асистенция на Хари Кейн.



Капитанът на националния тим на Англия направи преднината на Байерн класическа в 26-ата минута след точно изпълнена дузпа. В 29-ата минута Луис Диас направи 4:0, което донякъде накара домакините да пазят сили в оставащите минути.



Все пак Хари Кейн вкара още един гол след почивката за крайното 5:0. Байерн е на първо място в класирането с 9 точки и голова разлика 14:2. Хамбургер е на предпоследната 17-а позиция с една точка.