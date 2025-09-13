БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

5-звезден Байерн се забавлява срещу Хамбургер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Шампионите продължават с пълен актив.

Байерн Мюнхен, Хари Кейн
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен победи с 5:0 Хамбургер в среща от третия кръг на първенството. Баварците предрешиха всичко рано-рано и реализираха четири попадения още до 29-ата минута.

Серж Гнабри откри резултата за баварците още в третата минута, а шест по-късно Александър Павлович направи 2:0 след асистенция на Хари Кейн.

Капитанът на националния тим на Англия направи преднината на Байерн класическа в 26-ата минута след точно изпълнена дузпа. В 29-ата минута Луис Диас направи 4:0, което донякъде накара домакините да пазят сили в оставащите минути.

Все пак Хари Кейн вкара още един гол след почивката за крайното 5:0. Байерн е на първо място в класирането с 9 точки и голова разлика 14:2. Хамбургер е на предпоследната 17-а позиция с една точка.

Свързани статии:

Дортмунд взе своето на ходом, Кьолн не се даде на Вердер в голово шоу
Дортмунд взе своето на ходом, Кьолн не се даде на Вердер в голово шоу
Борусия записа втори пореден успех в Германия.
Чете се за: 03:07 мин.
#Хамбургер ШФ #Бундеслига 2025/2026 #ФК Байерн Мюнхен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
2
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
3
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Европейски футбол

Тотнъм с класически успех в дербито с Уест Хем
Тотнъм с класически успех в дербито с Уест Хем
Ювентус надви Интер в шоу със седем гола Ювентус надви Интер в шоу със седем гола
Чете се за: 02:32 мин.
Реал Мадрид продължава без грешка в Ла Лига Реал Мадрид продължава без грешка в Ла Лига
Чете се за: 01:32 мин.
Лийдс загуби гостуването си на Фулъм с автогол в добавеното време Лийдс загуби гостуването си на Фулъм с автогол в добавеното време
Чете се за: 01:30 мин.
Дортмунд взе своето на ходом, Кьолн не се даде на Вердер в голово шоу Дортмунд взе своето на ходом, Кьолн не се даде на Вердер в голово шоу
Чете се за: 03:07 мин.
Филип Кръстев дебютира за Оксфорд при равенство у дома срещу Лестър Филип Кръстев дебютира за Оксфорд при равенство у дома срещу Лестър
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 11:50 мин.
У нас
25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ