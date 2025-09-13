БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дортмунд взе своето на ходом, Кьолн не се даде на Вердер в голово шоу

Станко Димов
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Борусия записа втори пореден успех в Германия.

Борусия Дортмунд - Карим Адейеми, Серу Гираси
Снимка: БТА
Борусия Дортмунд победи с 2:0 като гост Хайденхайм и поне за няколко часа оглави класирането в Първа Бундеслига. Всичко в срещата се реши преди почивката, когато бяха и по-интересните моменти в мача. Буду Зивзивадзе остави домакините с човек по-малко в 22-ата минута, когато получи директен червен картон за грубо спъване на съперник.

С човек повече на терена, за опитният отбор на Борусия не бе проблем да вкара два гола още до почивката. Голмайсторът на тима Серу Гираси откри резултата в 34-ата минута, а в заключителните секунди на полувремето се разписа и Максимилиан Байер.

След почивката темпото на игра чувствително намаля и до нови голове не се стигна. Победата е втора поредна за Борусия, които вече имат 7 точки на сметката си след 3 изиграни кръга.
Изключителна драма имаше в двубоя между Вердер Бремен и Кьолн, който завърши наравно 3:3. Три от попаденията в срещата паднаха в добавеното време на мача, като точката за „козлите“ осигури Якуб Камински, който се разписа в 90+14 минута.

Благодарение на точката Кьолн също събра 7 точки и се изравни на върха в класирането с Борусия Дортмунд. И двата отбора обаче могат да бъдат изместени от Байерн Мюнхен, ако шампионите вземат домакинството си на Хамбургер по-късно днес.

Носителят на Купата на Германия Щутгарт водеше във Фрайбург до 81-ата минута с попадението на Елмедин Демирович, когато резервата Игор Матанович – който влезе три минути по-рано, изравни. Дербито на Южна Германия никога не е било миролюбиво и сега домакините от Фрайбург бяха по-настойчиви и в 86-ата минута стигнаха до обрат и победа с точния изстрел на Дери Шерхант. Но това не беше всичко и Матанович оформи крайното 3:1 в добавеното време.

Хофенхайм изненадващо победи с 4:2 при визитата си в Берлин местния тим Унион, но съдията им даде две дузпи, превърнати в голове. Най-напред Андрей Крамарич от първата откри резултата, а втората беше вкарана от Тим Лемперле.

Две попадения за Хофе вкара косоварят Фисник Аслани, който направи 0:2 в 3-ата минута на добавеното време, а в 53-ата се разписа за 1:3.

Том Роте от Унион, който намали за 2:3 в 71-ата минута, а 11 минути по-късно беше отстранен от игра с червен картон заради задържане на съперник при бърза атака.

#ФК Кьолн #Бундеслига 2025/2026 #ФК Борусия Дортмунд #ФК Вердер Бремен #ФК Хайденхайм

