50 ученици получиха званието „Отличник на България“

Деца
В навечерието на Деня на будителите

ученици получиха званието отличник българия
В навечерието на Деня на народните будители 50 български ученици получиха званието „Отличник на България“. Те са носители на медали от олимпиади и международни състезания – от лингвистика, химия, физика, право и експериментални науки. Сред наградените е българският отбор по лингвистика, който спечели два златни, два сребърни, два бронзови медала и две почетни грамоти от международната олимпиада в Тайпе.

Министърът на образованието изтъкна, че тези ученици са пример, защото не само постигат високи резултати, но и вдъхновяват останалите. Общо над 300 деца вече са част от клуба „Отличниците на България“.

