7 факта за Australian open

Мачовете от основната схема на Australian open започват на 18 януари. Първият от четирите турнира от “Голям шлем” се отличава от останалите чрез някои интересни истории и рекорди.

На вашето внимание представяме 7 факта за Откритото първенство на Австралия, които ще ви прозвучат изненадващо, без значение дали сте запален фен на тениса, гледате по-рядко или ви предстои тепърва да се запознаете с този спорт.

1. Късна поява на световната сцена

Ще започнем с това, че турнирът не винаги е бил толкова популярен, колкото е в момента. Причините са логистични. Състезание има своето първо издание през 1905 г. като австралийско-азиатски шампионат, който се провежда в Мелбърн, Австралия. По онова време единственият начин да се достигне до далечния континент е бил чрез кораби, което затруднява пътуването на повечето тенисисти от останалата част на света. Едва през 40-те и 50-те години на миналия век турнирът започва да придобива широка популярност, с появата на въздушния транспорт и съответно по-лесното достигане до Австралия.

2. Смяна на настилката

Australian open първоначално се е играл на трева. Чак през 1988 г. се сменя настилката на твърди кортове. Тази реформа води до промяна в стила на играта, но е и знак, че надпреварата се адаптира към условията на съвременния тенис.

3. Температурата

Температурите също са фактор при провеждането на което и да е спортно събитие. Времето, в което се играе турнирът най-често е януари-февруари. Както знаем Австралия се намира в Южното полукълбо, където сезоните са на обратно. Съответно през това време от годината там е лято, а горещините са екстремни и температурите достигат до над 40 C. Това налага понякога да се затварят покривите на арените и дори да се спира играта при твърде високи температури.

4. Рекорд за посещаемост

През 2020 г. бе поставен рекорд за най-висока посещаемост на турнир от Големия шлем. Над 812 000 фенове за целия турнир на “Мелбърн Парк”. Тази цифра е показателна за огромния интерес и нарастващата популярност на надпреварата. Главният корт “Род Лейвър Арена” е с капацитет над 14 000 зрители. Той е кръстен на австралийската тенис легенда Род Лейвър и е едно от най-емблематичните тенис съоръжения в света.

5. Най-младият и най-възрастният победител на Australian open

Рекордът за най-млад шампион от Големия шлем е Мартина Хингис. Тя печели титлата при жените на Australian open през 1997 г. когато е само на 16 години и 3 месеца. В самото начало на турнираq през 1905 г. Родни Хийт печели титлата на 17 години, което го прави най-младият шампион в историята преди Оупън ерата.

От своя страна пък най-възрастният победител е Кен Розуол. Той постига това през 1972 г., когато е на 37 години и 2 месеца.

6. Културен празник

Откритото първенство на Австралия е нещо много повече от тенис турнир. Среща в Мелбърн си дават хора от различни националности и с различни традиции. Освен сцена на най-зрелищните сблъсъци в тениса, Мелбърн Парк се превръща в център за културни дейности с жива музика, павилиони за храна и различни възможности за забавление. Така Australian open се харесва на широката публика, тъй като от спортно събитие се превръща във фестивал.

7. Защо се нарича “Happy Slam”?

Събитието е известно с приятелската си атмосфера, безупречната организация, както и друго много важно нещо, топлото гостоприемство към играчите и посетителите. Прякорът е измислен от тенис легендата Роджър Федерер.

Провеждането на турнира през януари съвпада с австралийското лято. За много играчи, идващи от студената зима в Европа или Северна Америка, топлото и слънчево време е допълнителен положителен фактор.

Дори гръцката тенис звезда Стефанос Циципас споделя в интервю:

“Първия път, когато посетих Австралия, разбрах колко топли и мили са хората там. Посещаването на Австралия винаги има специално място в сърцето ми.”

За Григор Димитров предстои поредното участие на Australian open. Първата ни ракета ще стартира, заемайки 47-то място в световната ранглиста. Ще успее ли да се изкачи по-нагоре в класацията и дали ще съумее най-после да донесе успех за България в Мелбърн? Предстои да разберем.

Автор Димитър Таралов