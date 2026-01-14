БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

7 факта за Australian open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
Запази

Кога стартира турнирът и кои са най-младият и най-възрастният победител?

триумфът яник синер australian open 2025 галерия
Слушай новината

Мачовете от основната схема на Australian open започват на 18 януари. Първият от четирите турнира от “Голям шлем” се отличава от останалите чрез някои интересни истории и рекорди.

На вашето внимание представяме 7 факта за Откритото първенство на Австралия, които ще ви прозвучат изненадващо, без значение дали сте запален фен на тениса, гледате по-рядко или ви предстои тепърва да се запознаете с този спорт.

1. Късна поява на световната сцена

Ще започнем с това, че турнирът не винаги е бил толкова популярен, колкото е в момента. Причините са логистични. Състезание има своето първо издание през 1905 г. като австралийско-азиатски шампионат, който се провежда в Мелбърн, Австралия. По онова време единственият начин да се достигне до далечния континент е бил чрез кораби, което затруднява пътуването на повечето тенисисти от останалата част на света. Едва през 40-те и 50-те години на миналия век турнирът започва да придобива широка популярност, с появата на въздушния транспорт и съответно по-лесното достигане до Австралия.

2. Смяна на настилката

Australian open първоначално се е играл на трева. Чак през 1988 г. се сменя настилката на твърди кортове. Тази реформа води до промяна в стила на играта, но е и знак, че надпреварата се адаптира към условията на съвременния тенис.

3. Температурата

Температурите също са фактор при провеждането на което и да е спортно събитие. Времето, в което се играе турнирът най-често е януари-февруари. Както знаем Австралия се намира в Южното полукълбо, където сезоните са на обратно. Съответно през това време от годината там е лято, а горещините са екстремни и температурите достигат до над 40 C. Това налага понякога да се затварят покривите на арените и дори да се спира играта при твърде високи температури.

4. Рекорд за посещаемост

През 2020 г. бе поставен рекорд за най-висока посещаемост на турнир от Големия шлем. Над 812 000 фенове за целия турнир на “Мелбърн Парк”. Тази цифра е показателна за огромния интерес и нарастващата популярност на надпреварата. Главният корт “Род Лейвър Арена” е с капацитет над 14 000 зрители. Той е кръстен на австралийската тенис легенда Род Лейвър и е едно от най-емблематичните тенис съоръжения в света.

5. Най-младият и най-възрастният победител на Australian open

Рекордът за най-млад шампион от Големия шлем е Мартина Хингис. Тя печели титлата при жените на Australian open през 1997 г. когато е само на 16 години и 3 месеца. В самото начало на турнираq през 1905 г. Родни Хийт печели титлата на 17 години, което го прави най-младият шампион в историята преди Оупън ерата.

От своя страна пък най-възрастният победител е Кен Розуол. Той постига това през 1972 г., когато е на 37 години и 2 месеца.

6. Културен празник

Откритото първенство на Австралия е нещо много повече от тенис турнир. Среща в Мелбърн си дават хора от различни националности и с различни традиции. Освен сцена на най-зрелищните сблъсъци в тениса, Мелбърн Парк се превръща в център за културни дейности с жива музика, павилиони за храна и различни възможности за забавление. Така Australian open се харесва на широката публика, тъй като от спортно събитие се превръща във фестивал.

7. Защо се нарича “Happy Slam”?

Събитието е известно с приятелската си атмосфера, безупречната организация, както и друго много важно нещо, топлото гостоприемство към играчите и посетителите. Прякорът е измислен от тенис легендата Роджър Федерер.

Провеждането на турнира през януари съвпада с австралийското лято. За много играчи, идващи от студената зима в Европа или Северна Америка, топлото и слънчево време е допълнителен положителен фактор.

Дори гръцката тенис звезда Стефанос Циципас споделя в интервю:

“Първия път, когато посетих Австралия, разбрах колко топли и мили са хората там. Посещаването на Австралия винаги има специално място в сърцето ми.”

За Григор Димитров предстои поредното участие на Australian open. Първата ни ракета ще стартира, заемайки 47-то място в световната ранглиста. Ще успее ли да се изкачи по-нагоре в класацията и дали ще съумее най-после да донесе успех за България в Мелбърн? Предстои да разберем.

Автор Димитър Таралов

#Australian Open 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
1
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
2
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
3
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
4
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
5
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
6
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: ATP

Водачът в схемата Бен Шелтън започна с победа на тенис турнира в Оукланд
Водачът в схемата Бен Шелтън започна с победа на тенис турнира в Оукланд
Алехандо Давидович Фокина си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида Алехандо Давидович Фокина си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида
Чете се за: 01:37 мин.
Унгарец детронира Гаел Монфис в Оукланд Унгарец детронира Гаел Монфис в Оукланд
Чете се за: 02:10 мин.
Стефанос Циципас отпадна рано в Аделаида Стефанос Циципас отпадна рано в Аделаида
Чете се за: 00:45 мин.
Яник Синер се цели в трета поредна титла от Australian Open Яник Синер се цели в трета поредна титла от Australian Open
Чете се за: 02:32 мин.
Финалът на Australian open 2012: епична битка, останала в историята на тениса Финалът на Australian open 2012: епична битка, останала в историята на тениса
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ