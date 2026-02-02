70 снегорина са на терен в област Велико Търново

В област Велико Търново пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия.

На терен са 70 машини. В северните райони, които обхващат общините Свищов, Павликени, Полски Тръмбеш, снеговалежът беше по-интензивен. Имаше леки затруднения по главния път Велико Търново - Русе заради засилен тежкотоварен трафик поради крайно неподготвени румънски водачи с износен протектор на гумите, но ситуацията бе овладяна в рамките до 20-30 минути, съобщават от пресцентъра на областна администрация.

Проходът на Републиката е проходим при зимни условия без ограничение за моторни превозни средства, както и останалите пътища.

"Апелирам водачите да се съобразяват със зимната обстановка и движение с подготвени моторни превозни средства при зимни условия ", заяви инж.Венцислав Ангелов, Директор на Областно пътно управление-Велико Търново.

До асфалт са почистени главните улици в град Велико Търново – както основните пътни артерии и булеварди, така и първостепенната пътна мрежа във всички квартали.

Снегопочистващата техника работи през цялата нощ, интензивността на почистването беше увеличена в 4.00 ч. тази сутрин. Екипи от Общината също обхождат целия град и координират локализирането на машините.

Градският транспорт в старата столица започна изпълнението на маршрутите и разписанията напълно нормално.

Снегорините и опесъчаващите машини продължават да са на терен, обхваща се все по-голяма част и от вътрешните квартални улици.

Екипите на ОП „Зелени системи“ почистват тротоарите и пешеходните пространства, включена е малогабаритна техника, съобщават от община Велико Търново.