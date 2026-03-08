8 март – денят на жените и майките

На 8 март по света се отбелязва Международният ден на жената. Това е ден, посветен на всички жени – майки, баби, сестри, приятелки и учителки, които имат важна роля в живота ни.

Празникът започва да се отбелязва преди повече от 100 години, когато жени в различни страни започват да се борят за равни права, по-добри условия на труд и право на глас. Постепенно 8 март се превръща в символ на уважението към постиженията на жените и тяхното място в обществото.

Днес в много държави хората поздравяват жените с цветя, подаръци и мили думи. Това е и повод да благодарим на майките – за грижите, подкрепата и любовта, които ни дават всеки ден.

8 март ни напомня колко важни са жените в семейството, в училище и в обществото.