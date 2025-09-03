БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
8 минути ръкопляскания след представянето на филма на Стефан Командарев във Венеция

БНТ е копродуцент на лентата

премиера новия филм стефан командарев живот живота
"MADE IN EU" на Стефан Командарев разказва за КОВИД паднемията и за другите „болести“ на нашето време – фалшивите новини, безотговорните медии, социалните мрежи, които разпъват хората на кръст, и големия капитализъм, който мачка всички.


Действието се развива в малко градче в България. Ива (Гергана Плетньова) е вдовица, която работи в шивашка фабрика – единствената работа в града, след като мината, където е загинал мъжът ѝ, е затворила. Собственикът е италианец, който държи цялата общност в ръцете си. В София вече има КОВИД, а в завода всички се плашат от кашлици и подсмърчания. Но фабриката не иска да губи и цент от печалбата си, затова никой няма право на болничен. Ива продължава да работи, докато не припада на смяната. Телевизията я обявява за „Пациент Нула“ и тя става изгнаник. Всички в мрежите я нападат, колежките ѝ я избягват, а дори синът ѝ Мичо (Тодор Коцев) – ютюбър – не я защитава. Скоро и той става жертва на същата омраза онлайн. Единственият човек до Ива е д-р Русев (Ивайло Христов) – пенсионер, върнал се на работа заради кризата, който знае как работят системите и на Изток, и на Запад.

Всичко започва с прост, но много силен кадър: етикет „Made in EU“, който Ива пришива върху дрехи за луксозни марки. Посланието е ясно – България е в ЕС, но не като равен партньор, а като евтина работна ръка, която всички изстискват.

