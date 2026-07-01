БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 05:25 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 03:35 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

927 страници данъчна декларация: С колко се е увеличило богатството на американския президент?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Запази
удар имиграционната политика тръмп съд отхвърли искането отпадане гражданството рождение
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Американският президент е спечелил над 1 милиард долара само от сделки с криптовалута. Това се вижда от данъчната му декларация за 2025 година. Какво показва финансовият отчет и с колко се е повишило богатството на американския президент?

От Вашингтон предава кореспондентът ни Радослав Минчев.

927 страници - толкова е дълга данъчната декларация на Доналд Тръмп за миналата година. За сравнение последната декларация на предшественика му Джо Байдън беше 11 страници.

1 милиард приходи от дигитални валути — 635 милиона от тях идват от продажбата на мемекойн. 500 милиона долара е печалбата на американския президент от компанията за криптовалути World Liberty Financial, която беше основана от синовете му Ерик и Доналд Тръмп-младши и от децата на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Тръмп печели и милиони от сделки с недвижими имоти и брандирани продукти. От Белия дом категорично отричат той да се облагодетелства от президентския пост, както и да има конфликт на интереси.

В становище до световните медии Белият дом посочва, че Доналд Тръмп е превърнал Съединените щати в глобална столица на криптовалутите. Световната агенция Ройтерс изчислява, че цялото семейство Тръмп е спечелило близо 2 милиарда и половина от криптопроекти през миналата година.

Тръмп отчита и 80 милиона приходи от съдебни дела срещу медии като Ей Би Си, Си Би Ес, Мета, YouTube и социалната мрежа „Екс“.

15% скок в приходите има и от голф игрищата на президента. Най-много печелят, разбира се, местата, където Тръмп прекарва повече време като президент. От 50 милиона на 77 милиона долара се е увеличила печалбата на Мар-а-Лаго във Флорида.

По 30 милиона долара печелят голфклубовете му в Бедминстър в Ню Джърси, Юпитер във Флорида и в Шотландия.

Годишната декларация на Доналд Тръмп показва значителен ръст в богатството му само за една година. През 2024-та той отчита около 600 милиона долара общ доход.

#Доналд Тръмп #САЩ #богатство #данъчна декларация

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
2
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
4
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
5
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
6
Дъжд и понижение на температурите в сряда

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
3
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
4
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: САЩ и Канада

Удар по имиграционната политика на Тръмп: Съд отхвърли искането му за отпадане на гражданството по рождение
Удар по имиграционната политика на Тръмп: Съд отхвърли искането му за отпадане на гражданството по рождение
Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти
Чете се за: 01:00 мин.
Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха? Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?
Чете се за: 02:40 мин.
Европа се готви да посрещне зимата с най-ниските си запаси от газ за последните 15 години Европа се готви да посрещне зимата с най-ниските си запаси от газ за последните 15 години
Чете се за: 01:17 мин.
Бира и футбол: Бирария в Атланта предлага испанско и чешко пиво Бира и футбол: Бирария в Атланта предлага испанско и чешко пиво
Чете се за: 00:35 мин.
Подновяване на диалога – САЩ и Иран ще преговарят отново Подновяване на диалога – САЩ и Иран ще преговарят отново
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой
Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ на Газа и Ливан България предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ на Газа и Ливан
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Правителствени промени в Северна Македония
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ