927 страници данъчна декларация: С колко се е увеличило богатството на американския президент?

Американският президент е спечелил над 1 милиард долара само от сделки с криптовалута. Това се вижда от данъчната му декларация за 2025 година. Какво показва финансовият отчет и с колко се е повишило богатството на американския президент?

От Вашингтон предава кореспондентът ни Радослав Минчев.

927 страници - толкова е дълга данъчната декларация на Доналд Тръмп за миналата година. За сравнение последната декларация на предшественика му Джо Байдън беше 11 страници.

1 милиард приходи от дигитални валути — 635 милиона от тях идват от продажбата на мемекойн. 500 милиона долара е печалбата на американския президент от компанията за криптовалути World Liberty Financial, която беше основана от синовете му Ерик и Доналд Тръмп-младши и от децата на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Тръмп печели и милиони от сделки с недвижими имоти и брандирани продукти. От Белия дом категорично отричат той да се облагодетелства от президентския пост, както и да има конфликт на интереси.

В становище до световните медии Белият дом посочва, че Доналд Тръмп е превърнал Съединените щати в глобална столица на криптовалутите. Световната агенция Ройтерс изчислява, че цялото семейство Тръмп е спечелило близо 2 милиарда и половина от криптопроекти през миналата година.

Тръмп отчита и 80 милиона приходи от съдебни дела срещу медии като Ей Би Си, Си Би Ес, Мета, YouTube и социалната мрежа „Екс“.

15% скок в приходите има и от голф игрищата на президента. Най-много печелят, разбира се, местата, където Тръмп прекарва повече време като президент. От 50 милиона на 77 милиона долара се е увеличила печалбата на Мар-а-Лаго във Флорида.

По 30 милиона долара печелят голфклубовете му в Бедминстър в Ню Джърси, Юпитер във Флорида и в Шотландия.

Годишната декларация на Доналд Тръмп показва значителен ръст в богатството му само за една година. През 2024-та той отчита около 600 милиона долара общ доход.