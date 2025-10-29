БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Как ще се ротира председателят на НС?
Задължителна застраховка "Злополука" при...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Адриан Андреев отпадна във втория кръг на турнир в Тунис

Българинът все пак заработи 1000 долара и 4 точки за световната ранглиста.

адриан андреев отпадна генуа
Снимка: БФ Тенис
Българският тенисист Адриан Андреев отпадна във втория кръг на единично на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара.

Андреев загуби от поставения под номер 8 в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания) с 2:6, 1:6 за 68 минути.

Андреев допусна общо пет пробива в мача, в който съперникът му доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.

Българинът все пак заработи 1000 долара и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 813-о място в момента. Той се завърна на корта в началото на октомври след 6-месечно отсъствие заради лечение на контузия на дясното коляно.

# Адриан Андреев

