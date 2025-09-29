БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АЕЦ „Запорожие" от 6 дни е без външно електроснабдяване

По света
Това съобщи ръководителят на МААЕ

Украинската атомна електроцентрала „Запорожие“ е без външно електроснабдяване от шест дни, написа в публикация в „Екс“ генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.

Гроси каза, че се е срещнал с украинския министър на външните работи Андрий Сибига във Варшава и двамата са обменили мнения относно атомната електроцентрала. Той добави, че МААЕ оказва помощ на работата за възстановяване на електроснабдяването.

Централата в Южна Украйна е под руски контрол от началото на войната и всяка от двете страни многократно е обвинявала другата, че я обстрелва, отбелязва Ройтерс.

