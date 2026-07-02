Агентът на Ди Грегорио с яростна атака към шефовете на Ювентус

Агентът на Микеле Ди Грегорио отправи остри критики към ръководството на Ювентус, като настоя клубът да проявява повече уважение към своя вратар. Според Карло Алберто Белони, вместо да поеме отговорност за неуспешната селекция, клубът се опитва да прехвърли вината върху стража.

Не е тайна, че „бианконерите“ търсят нов вратар през това лято. Още през изминалия сезон Ди Грегорио на няколко пъти беше оставян на резервната скамейка за сметка на Матия Перин след колебливи изяви.

Неговият агент обаче не прие спокойно ситуацията и отправи остра атака към хората, които вземат решенията в клуба.

Особено сериозни бяха критиките му към вече освободения изпълнителен директор Дамиен Комоли, който миналия месец беше заменен от Джовани Карневали.

„Погледнете фактите – 20 нови играчи за два сезона, трима треньори за два сезона, три различни ръководства за два сезона. Това са цифрите, които показват истинската причина за проблемите“, написа Белони в профила на своята агенция „СА Спорт Мениджмънт“ в Инстаграм.

Той посочи още, че според статистиката на „Софаскор“ Ди Грегорио е завършил сезона на четвърто място сред вратарите, пред представители като Ваня Милинкович-Савич и Ян Зомер, чиито отбори приключиха съответно на второ и първо място в Серия А.

„Френското ръководство похарчи 130 милиона евро за трима нападатели, които са слаби. За да прикрият това безумно харчене, прехвърлят цялата вина за провала върху вратаря, привлечен от предишния спортен директор Кристиано Джунтоли като най-добрия вратар в Серия А едва на 26 години.

Ювентус допусна 34 гола, Интер – 35.

Ювентус отбеляза 61 гола, Интер – 82.

Всичко останало са празни приказки.“

Белони продължи с критиките си и разкри каква е ситуацията около бъдещето на своя клиент.