БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 01:15 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Агресивна катерица тормози хора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Деца
Запази

„Много зла катерица изскача от нищото – пазете се!“

празно
Снимка: БТА
Слушай новината

Агресивна катерица тормози хора в Сан Рафаел., малко градче близо до Сан Франциско. Жителите му живеят в страх – катерица е нападнала поне петима души, а двама дори са стигнали до спешното.

Джоан Хеблак разказва, че вървяла в квартал „Лукас Вали“ в Сан Рафаел, когато животното изскочило от нищото и се вкопчило в крака ѝ, хапейки и драскайки.
„Хвана ми крака, опашката летеше нагоре. Само виках: ‘Махнете го от мен!’“, споделя тя.

Изабел Кампой също била атакувана – този път катерицата скочила към лицето ѝ и се озовала на ръката ѝ, оставяйки кървави следи.

Из квартала вече висят листовки: „Много зла катерица изскача от нищото – пазете се!“. От организацията Marin Humane казват, че подобно поведение почти винаги се случва, когато някой е хранил диво животно, съобщава Асошиейтед прес. Добрата новина – катериците не разнасят бяс.

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
4
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
5
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
6
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: По света

Легендата на италианското кино Клаудия Кардинале почина на 87
Легендата на италианското кино Клаудия Кардинале почина на 87
Графити художници преобразяват панелни блокове в Косово Графити художници преобразяват панелни блокове в Косово
Чете се за: 00:30 мин.
14 души в Тайван загинаха при преминаването на тайфуна Парака 14 души в Тайван загинаха при преминаването на тайфуна Парака
Чете се за: 00:40 мин.
Тръмп се завърна на трибуната на Общото събрание на ООН Тръмп се завърна на трибуната на Общото събрание на ООН
Чете се за: 00:30 мин.
Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии
Чете се за: 01:10 мин.
Тръмп каза „не“, но Абас пак ще се включи в ООН Тръмп каза „не“, но Абас пак ще се включи в ООН
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането "София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта,...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ