Агресивна катерица тормози хора в Сан Рафаел., малко градче близо до Сан Франциско. Жителите му живеят в страх – катерица е нападнала поне петима души, а двама дори са стигнали до спешното.

Джоан Хеблак разказва, че вървяла в квартал „Лукас Вали“ в Сан Рафаел, когато животното изскочило от нищото и се вкопчило в крака ѝ, хапейки и драскайки.

„Хвана ми крака, опашката летеше нагоре. Само виках: ‘Махнете го от мен!’“, споделя тя.

Изабел Кампой също била атакувана – този път катерицата скочила към лицето ѝ и се озовала на ръката ѝ, оставяйки кървави следи.

Из квартала вече висят листовки: „Много зла катерица изскача от нищото – пазете се!“. От организацията Marin Humane казват, че подобно поведение почти винаги се случва, когато някой е хранил диво животно, съобщава Асошиейтед прес. Добрата новина – катериците не разнасят бяс.