Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала в слоупстайла в ските свободен стил

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Финалът ще се проведе на 9 февруари.

Айлийн Гу
Снимка: БТА
Двукратната олимпийска шампионка Айлийн Гу преодоля падане в първия манш в дисциплината слоупстайл в ските свободен стил на Олимпийските игри в Милано/Кортина, класирайки се за финалите след силна втора част от състезанието.

Представителката на Китай, която е родена в Сан Франциско, влезе в сериозна битка за първото място с настоящата златна медалистка Матилде Гремо. Швейцарката завърши първа в квалификациите в Ливиньо и се класира за финала с най-добър резултат - 79.15 точки. Айлийн Гу има 75.30 точки, а трета се нареди американката Кърсти Мюир (64.98).

Айлийн Гу загуби равновесие в началото на първия манш и се подхлъзна още в самото начало. 22-годишната китайка пое по-безопасен маршрут в следващата част от надпреварата. В Пекин преди четири години Гу стана първата състезателка с общо три медала в ски свободния стил по време на Олимпиада. Тогава представителката на Китай стана шампионка в дисциплините биг еър и халфпайп и остана на второ място в слоупстайла.

Финалът ще се проведе на 9 февруари.

