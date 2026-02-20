Академик Бултекс 99, Балкан и Черно море Тича с победи в Мини Купа България 2026

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надпреварата се провежда в Ботевград.

Мини Купа България 2026
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Академик Бултекс 99, Балкан и Черно море Тича започнаха с победи в първото издание на турнира Мини Купа България 2026. В надпреварата, която се провежда в Ботевград, по време на Финалната осмица на Купата България 2026 при мъжете, участват 16-годишните юношески тимове на 6 от 8-те класирали се за финалите мъжки представителни отбори.

В първата среща от надпреварата днес Академик Бултекс 99 се справи с Рилски спортист със 71:64. Андрей Белев даде тон на пловдивчани с 21 точки и 5 борби. Теодор Сталев регистрира 16 и 14 борби за дабъл-дабъл. Димитър Николов отбеляза 14 точки и направи 6 асистенции. За самоковци Валентин Василев също стигна до двойните показатели - 16 точки и 11 борби. Максимилян Радков приключи с 13 и 6 борби. Александър Хасан имаше 10 точки и 5 борби.

Балкан постигна успех на свой терен в зала “Георги Христов” след 89:77 във втория двубой от турнира. За “зелените” Дан Канев бе най-добър с 34 точки и 7 асистенции. Георги Харитонов реализира 18 плюс 5 борби и 6 асистенции. Кристиан Чиликов и Илиян Пенков (7 борби) допринесоха съответно с по 12 и 10 точки. За плевенчани Александър Кожухаров наниза 24 точки в добавка към 5 борби. Радослав Георгиев оформи дабъл-дабъл - 23 и 10 борби. Бенан Мехмедов остана с 12 точки.

В последния мач от днешната програма на Мини Купа България 2026 Черно море Тича победи Миньор 2015 с 88:45. За бодрата смяна на “моряците” Ян Ермолаев отбеляза 28 точки плюс 7 борби. Николай Джамбазов вкара 15. Брусен Георгиев се отчете с 13 точки. За перничани Константин Крумов бе най-резултатен с 10 точки.

