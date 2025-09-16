Академик Бултекс 99 победи Миньор в контрола

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 01:27 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Пловдивският тим запази перфектния си актив преди старта на новия сезон в НБЛ.

БК Академик Бултекс 99
Снимка: Facebook / БК Академик Бултекс 99
Академик Бултекс 99 се пребори за втори успех по време на своята подготовка. Съставът на Йордан Янков надви Миньор 2015 с 94:90 в контрола, която се състоя в зала „Борис Гюдеров“.

Това бе достатъчно за пловдивския тим да запази перфектния си актив преди старта на новия сезон в НБЛ и да нанесе първо поражение на баскетболистите, водени от Ивица Вукотич. „Чуковете“ вече имат три победи и една загуба.

За Академик предстои участие на традиционните Черноморски игри, които ще се състоят на 18 и 19 септември във Варна, където участие ще вземат още Черно море Тича, Спартак Плевен и Шумен. На полуфиналите отборът от Пловдив ще играе със спартаклии. От своя страна Миньор ще премери сили с Пирот на 20 септември, събота, на свой терен.

Стартът се оказа високорезултатен, а гостите затвърдиха този факт и в края на дебютната част дръпнаха с 4 точки. Пловдивският тим се развихри още повече във втория период и авансът му придоби двуцифрени изражения, за да се изстреля на голямата почивка при 66:46.

Домакините си стъпиха на краката в хода на третата десетка и почти стопиха изоставането си, но гостите имаха аванс от 4 точки след 30 минути игра. В последната част „чуковете“ не се отказаха и потърсиха обрата, но пловдивският тим удържа победата.

Васил Бачев се отличи за Академик с 21 точки, включително и със 7 точни шута зад дъгата. Джак Хемфил остави на сметката си 19, Джакез Йол приключи с 18 и 6 борби, Обрад Томич има 12 и 7 овладени под двата ринга топки.

Лазар Станкович стана най-резултатен за Миньор с 22 точки, допълнени от 10 борби. Алекс Уандие наниза 21 точки, като бе дочен на 4 пъти от далечна дистанция. Константин Паисиев реализира 15, включително и 4 успешни шута зад арката. Васил Попов и Лъчезар Тошков завършиха с по 11 точки, като вторият финишира с дабъл-дабъл, отчитайки се и с 11 асистенции.

