ИЗВЕСТИЯ

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендата Пенка Стоянова

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендата Пенка Стоянова
Слушай новината

Отборът на Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова. Във финалния мач в зала "Сила" пловдивските "студенти" надделяха със 75:72 (19:13, 18:15, 22:22, 16:22) над съгражданите си от Локомотив и така се поздравиха с успех в четиристранната надпревара.

Играчите на Йордан Янков натрупаха аванс от 37:28 след първите две части и макар след почивката "черно-белите" да повишиха нивото на представянето си, силната последна четвърт, спечелена от Локомотив с 22:16, не бе достатъчна за "железничарите" да избегнат поражението.

Третото място в турнира пък остана за тима на Левски, който в битката за третата позиция надигра Ботев 2012 Враца с 81:76 след продължение.

#БК Академик Бултекс 99 #Пенка Стоянова

