Академик Бултекс 99 триумфира с Мини Купата по баскетбол при момчетата U16

По-късно днес от 18.00 ч., отново в "Арена Ботевград", ще бъде излъчен и победителят от турнира при мъжете. В спора за трофея ще влязат Черно море Тича и Локомотив Пловдив.

Академик Бултекс 99 е първият носител на Мини Купата на България за момчета до 16-годишна възраст. Баскетболистите на Йордан Иванов надделяха над Балкан със 103:97 след две продължения на финала, който се изигра в "Арена Ботевград". Двата отбора сътвориха мач, изпълнен с множество обрати, най-вече в допълнителното време, но отборът от Пловдив спечели трофея със силна серия в края срещу състава на Виктория Маринова, който приключи на второто място.

Началото предложи размяна на серии и от двете страни, като силният край на пловдивския отбор бе достатъчен да вземе инициативата и да се откъсне с 8 точки след 10 минути игра. В хода на втората част „зелените“ се опитаха да отвърнат на предизвикателството и съумяха редуцират пасива си, но символичните домакини се изстреляха при 45:38 на голямата почивка.

Отборът от Пловдив задържа преднината си и при подновяването на играта, а в края на третия период водеше с 4 точки. Символичните домакини се радваха на добър старт и във финалната десетка, когато отново започна да докосва двуцифрените изражения. Нов подем, дело на балканци, съкрати пасива им само до точка в последните 2 минути, а с 23 секунди преди края равенството бе факт. В ответната атака пловдивският тим пропусна на два пъти зад дъгата чрез Теодор Сталев и Николай Николов, което прати мача в продължение.

Драматични моменти, белязани от честите смени на водачеството, не липсваха и в допълнителните 5 минути. Тройка на Георги Харитонов даде точка аванс на ботевградския тим във финалните 33 секунди, а в следващото нападение Александър Енчев бе точен само веднъж при трите си опита от наказателната линия. Пропуск почти със сирената на Васил Соколов и отчаян опит от тройката на Сталев осигуриха второ продължение.

Сценарият се повтори и във вторите 5 минути. Последва серия 9:3 за отбора от Пловдив, което се оказа и достатъчно да сложи точка на спора.

Александър Енчев бе над всички за Академик с 23 точки, 9 борби и 5 асистенции. Теодор Сталев приключи с 22 и 10 овладнеи под двата ринга топки, Андрей Белев финишира с 20 точки, 7 овладени под двата коша топки и 5 завършващи подавания. Николай Николов регистрира 17 точки, 5 борби и 6 асистенции, Димитър Николов има 16 и 5 завършващи паса.

Дан Канев отвърна за Балкан с 29 точки и 6 борби. Георги Харитонов реализира 26, Васил Соколов има 24, 6 овладени под двата ринга топки и 8 асистенции.

Третото място зае тимът на Черно море Тича, който отказа Рилски спортист с 99:73, докато Спартак Плевен финишира пети след 86:50 срещу Миньор 2015.

По-късно днес от 18.00 ч., отново в “Арена Ботевград”, ще бъде излъчен и победителят от турнира Купа България 2026 при мъжете. В спора за трофея ще влязат Черно море Тича и Локомотив Пловдив.

