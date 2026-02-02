Академик ликува във втория дуел за Пловдив след спиращ дъха трилър с Локомотив

Академик Бултекс 99 намери пътя към втори пореден успех в НБЛ. Селекцията на Йордан Иванов оцеля в дуела за Пловдив, след като изстрада победата срещу Локомотив с 90:86 в среща от 19-ия кръг, изиграна в зала "Сила". "Белите" не бяха в изгодна позиция през първото полувреме, когато допуснаха двуцифрено изоставане, но през второто показаха съвсем различно лице, а във финалните акорди взеха по-верните решения, нанасяйки второ последователно поражение в родния елит на състава, воден от Асен Николов. Това бе достатъчно за победителите да вземат реванш от "смърфовете" за загубата през ноември, когато отстъпиха след продължение.

Извън групата за "черно-белите" бяха Мирослав Лилов и Преслав Дурев.

"Белите" се намират на деветото място във временното класиране с 6 победи и 11 загуби, а дебютантът в шампионата заема еднолично четвъртата позиция с 10 успеха и 7 поражения. На 6 февруари (петък) Академик ще домакинства на Спартак Плевен, докато ден по-рано Локомотив ще бъде в ролята на домакин срещу Левски.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Akademik Bultex 99 (@plovdivbb)





По-солидната игра в защита, съчетана със соловите изпълнения на Шоу Андерсън и Кръстомир Михов, нарушиха статуквото на слаба резултатност и поведоха символичните гости към едноличното водачество в откриващите минути. Обрад Томич и Вантанго Донзо загатнаха, че символичните домакини имат признаци на живот, но Дъвъръл Рамзи се намеси и издейства аванс от 10 точки на „черно-белите“ в края на встъпителния период.

„Смърфовете“ често намираха по-добро аргументи и в следващата десетка, за съхранят лидерството си. Васил Бачев и Донзо дадоха нужния прилив на енергия за символичните домакини, които започнаха да мечтаят за обрат. Последва светкавична реакция на Томислав Минков, Андерсън и Шоу, като именно усилията на тримата даде тон на дебютанта в шампионата да се оттегли при 51:39.

“Белите“ също вдигнаха нивото в защита на старта на третата част, а взаимодействията на ДиМаркъс Шарп, Бачев и Донго отново върнаха усещането за интрига. Основните реализатори на символичните домакини не успяха да отвърнат на предизвикателството, а гостите се възползваха от този факт и си извоюваха точка аванс след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе в откриването на заключителната четвърт, в която надпреварата за чета смяна на водачеството изобилстваше. Донзо, Бачев и Шарп бяха обичайните заподозрени за „белите“, докато от другата страна Грант Сингълтън и Рамзи поеха щафетата. Точен шут зад дъгата на Джакез Йоу осигури на домакинския тим аванс от 3 точки в последните 2 минути, но Рамзи стопи изоставането на „черно-белите“ до минус 1, след което пропусна зад дъгата с 8 секунди, оставащи на часовника. В ответната атака Шарп бе точен веднъж само от наказателната линия, но Йоу овладя борбата в нападение и не трепна и при двата си опита от фаула, за да сложи точка на спора.

Ватанго Донзо окрили Академик със своите 24 точки и 5 борби. Димаркъс Шарп се разписа с 19 точки и 5 асистенции, Васил Бачев остави срещу името си 14 и 5 завършващи подавания. Обрад Томич се отчете с 12, 9 овладени под двата коша топки и 6 завършващи паса. Джакез Йоу отбеляза 11 точки, Николай Михайлов има 10 и 6 борби.

Дъвъръл Рамзи блесна с пълна сила за Локомотив с 22 точки, 7 борби и 14 асистенции. Шоу Андерсън реализира 21, включително и 5 точни стрелби зад дъгата. Грант Сингълтън наниза 12 точки.