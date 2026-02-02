БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Академик ликува във втория дуел за Пловдив след спиращ дъха трилър с Локомотив

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
Спорт
Запази

Баскетболистите на Йордан Иванов се нуждаеха от обрат, за да разочароват "черно-белите".

академик ликува втория дуел пловдив спиращ дъха трилър локомотив
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Академик Бултекс 99 намери пътя към втори пореден успех в НБЛ. Селекцията на Йордан Иванов оцеля в дуела за Пловдив, след като изстрада победата срещу Локомотив с 90:86 в среща от 19-ия кръг, изиграна в зала "Сила". "Белите" не бяха в изгодна позиция през първото полувреме, когато допуснаха двуцифрено изоставане, но през второто показаха съвсем различно лице, а във финалните акорди взеха по-верните решения, нанасяйки второ последователно поражение в родния елит на състава, воден от Асен Николов. Това бе достатъчно за победителите да вземат реванш от "смърфовете" за загубата през ноември, когато отстъпиха след продължение.

Извън групата за "черно-белите" бяха Мирослав Лилов и Преслав Дурев.

"Белите" се намират на деветото място във временното класиране с 6 победи и 11 загуби, а дебютантът в шампионата заема еднолично четвъртата позиция с 10 успеха и 7 поражения. На 6 февруари (петък) Академик ще домакинства на Спартак Плевен, докато ден по-рано Локомотив ще бъде в ролята на домакин срещу Левски.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Akademik Bultex 99 (@plovdivbb)


По-солидната игра в защита, съчетана със соловите изпълнения на Шоу Андерсън и Кръстомир Михов, нарушиха статуквото на слаба резултатност и поведоха символичните гости към едноличното водачество в откриващите минути. Обрад Томич и Вантанго Донзо загатнаха, че символичните домакини имат признаци на живот, но Дъвъръл Рамзи се намеси и издейства аванс от 10 точки на „черно-белите“ в края на встъпителния период.

„Смърфовете“ често намираха по-добро аргументи и в следващата десетка, за съхранят лидерството си. Васил Бачев и Донзо дадоха нужния прилив на енергия за символичните домакини, които започнаха да мечтаят за обрат. Последва светкавична реакция на Томислав Минков, Андерсън и Шоу, като именно усилията на тримата даде тон на дебютанта в шампионата да се оттегли при 51:39.

“Белите“ също вдигнаха нивото в защита на старта на третата част, а взаимодействията на ДиМаркъс Шарп, Бачев и Донго отново върнаха усещането за интрига. Основните реализатори на символичните домакини не успяха да отвърнат на предизвикателството, а гостите се възползваха от този факт и си извоюваха точка аванс след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе в откриването на заключителната четвърт, в която надпреварата за чета смяна на водачеството изобилстваше. Донзо, Бачев и Шарп бяха обичайните заподозрени за „белите“, докато от другата страна Грант Сингълтън и Рамзи поеха щафетата. Точен шут зад дъгата на Джакез Йоу осигури на домакинския тим аванс от 3 точки в последните 2 минути, но Рамзи стопи изоставането на „черно-белите“ до минус 1, след което пропусна зад дъгата с 8 секунди, оставащи на часовника. В ответната атака Шарп бе точен веднъж само от наказателната линия, но Йоу овладя борбата в нападение и не трепна и при двата си опита от фаула, за да сложи точка на спора.

Ватанго Донзо окрили Академик със своите 24 точки и 5 борби. Димаркъс Шарп се разписа с 19 точки и 5 асистенции, Васил Бачев остави срещу името си 14 и 5 завършващи подавания. Обрад Томич се отчете с 12, 9 овладени под двата коша топки и 6 завършващи паса. Джакез Йоу отбеляза 11 точки, Николай Михайлов има 10 и 6 борби.

Дъвъръл Рамзи блесна с пълна сила за Локомотив с 22 точки, 7 борби и 14 асистенции. Шоу Андерсън реализира 21, включително и 5 точни стрелби зад дъгата. Грант Сингълтън наниза 12 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Академик Бултекс 99

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Български баскетбол

Дубай спря Везенков и разочарова Олимпиакос (ВИДЕО)
Дубай спря Везенков и разочарова Олимпиакос (ВИДЕО)
Рилски спортист не успя да се противопостави на Студио Загреб в Адриатическата лига Рилски спортист не успя да се противопостави на Студио Загреб в Адриатическата лига
Чете се за: 02:30 мин.
Рилски спортист обяви нов трансфер Рилски спортист обяви нов трансфер
Чете се за: 00:50 мин.
Любомир Минчев обяви състава на България за предквалификациите за европейското Любомир Минчев обяви състава на България за предквалификациите за европейското
Чете се за: 02:10 мин.
Рилски спортист се раздели с Джейлън Томас Рилски спортист се раздели с Джейлън Томас
Чете се за: 00:50 мин.
17-годишните юноши на БК БУБА Баскетбол завършиха втори в турнира на Европейската младежка лига в Острава 17-годишните юноши на БК БУБА Баскетбол завършиха втори в турнира на Европейската младежка лига в Острава
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ