Видабаскет спечели Купата на ББЛ

Отборът от Северозапада победи Сливен в драматичен мач пред собствена публика в зала "Фестивална".

Видабаскет триумфира с Купата на ББЛ група за първи път в своята история. Баскетболистите на Юлиян Цветанов спечелиха срещу Сливен с 91:90 на финала, който се изигра в препълнената зала „Фестивална“. Мачът предложи сериозна доза драма, като всичко се реши в последните секунди, когато Дамян Минков се превърна в герой, отбелязвайки победния кош.

От своя страна момчетата на Радомир Стоянов също стигнаха до среброто в аматьорския турнир за първи път.

Началото премина под знака на равенството, но видинчани изригнаха в нападение и се откъснаха с 10 точки в края на дебютната част. Гостите отговориха във втория период и обратът бе факт, за да се изстрелят на голямата почивка при 45:42.

Домакините на турнира се развихриха при подновяването на играта и си върнаха водачеството, а след 30 минути игра се откъснаха със 7 точки. Във финалната десетка честата смяна на водачеството се превърна в тенденция. Кош на Дамян Минков изведе видинчани с точка напред в последните 18 секунди. В ответната атака Кръстомир Михов сгреши и всичко свърши.

Денислав Вутев от Видабаскет стана MVP на финала и на Финалната осмица във Видин. Бившият младежки национал приключи с 26 точки и 9 борби за домакините, но напусна за пет фаула.

Дамян Минков финишира с 23 точки и 9 борби. Георги Кучков, който взе наградата за най-много асистенции, записа с 16 и 8 завършващи подавания. Павел Теофилов има 11 точки и 12 овладени под двата ринга топки, грабвайки наградата за най-много борби.

Кръстомир Михов бе над всички за Сливен с 26 точки и 7 борби. Тенчо Тенчев регистрира 16 точки, 5 овладени под двата ринга топки и 4 тройки. Ивайло Тонев (10 овладени под двата коша топки) и Тихомир Желев отбелязаха по 11 точки, Преслав Дурев има 10 и 5 овладени под двата коша топки.

