Берое се окичи с бронза в женската А група

Първо бронзово отличие за старозагорския тим след 9-годишна пауза.

Берое Стара Загора се поздрави с първи бронз от девет години насам в женската А група и общо пети в историята си. Баскетболистките на Албена Хубенова и Тодор Тенев отново не срещнаха проблеми срещу БФБ Отбора, този път със 103:67 във втория мач за третото място. В зала „Общинска“ старозагорският тим доминираше още от самото начало и до края не даде никакви шансове на състезателките на Лилия Георгиева.

Така „зелено-белите“ спечелиха серията с 2:0 успеха. Това бе достатъчно за Берое да се пребори за втори сребърен медал през сезона, след като стигна до въпросното отличие и в турнира за Купата на България.


Валерия Алексиева, Юлияна Вълчева и Златка Маданкова показаха в каква посока ще върви този мач още на старта, когато авансът на символичните гости за отрицателно време стана двуцифрен. Символичните домакини не успяха по никакъв начин да се противопоставят и „зелено-белите“ се изстреляха с 19 точки след 10 минути игра.

Старозагорският тим продължи в съшия дух и през втората част, което запази двуцифрената разлика. До края на полувремето не последва по-сериозна промяна на статуквото и домакините фиксираха 51:30 в своя полза на голямата почивка.

Нищо по-различно не се случи и през второто полувреме, в което „зелено-белите“ окончателно убиха интригата.

Гергана Маданкова завърши с 16 точки и 5 откраднати топки. Ина Димива им 14 точки и 5 асистенции, Юлияна Вълчева записа 13 и 6 борби. Михаела Христова, Златка Маданкова и Деана Стоановска реализираха по 11, Валерия Алексиева приключи с 10 точки, 6 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи паса.

Фатме Кичукова отговори за БФБ Отбора с 15 точки. Габриела Коцева (8 асистенции) и Катрин Коева (9 борби) добавиха по 11.

Свързани статии:

Берое с безпроблемна първа крачка към бронза в женската А група
Берое с безпроблемна първа крачка към бронза в женската А група
Старозагорският тим преодоля с лекота БФБ Отбора на старта на...
Чете се за: 02:40 мин.
#БФБ Отбор #Женска А група по баскетбол 2025/2026 #ЖБК Берое Стара Загора

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
4
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня":...
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
5
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
6
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Баскетбол

Лаури Марканен ще играе за Финландия в квалификациите за световното първенство
Лаури Марканен ще играе за Финландия в квалификациите за световното първенство
Финалната серия при жените в НБЛ стартира, Рилски спортист приема Монтана в Самоков на 18 април Финалната серия при жените в НБЛ стартира, Рилски спортист приема Монтана в Самоков на 18 април
Чете се за: 01:07 мин.
Лука Дончич под въпрос за старта на плейофите в НБА Лука Дончич под въпрос за старта на плейофите в НБА
Чете се за: 01:07 мин.
Берое с безпроблемна първа крачка към бронза в женската А група Берое с безпроблемна първа крачка към бронза в женската А група
Чете се за: 02:40 мин.
Мартин Хорозов получи наряд за финалите в Еврокъп Мартин Хорозов получи наряд за финалите в Еврокъп
Чете се за: 00:35 мин.
Пътищата на Юрица Големац и БК Дубай се разделят Пътищата на Юрица Големац и БК Дубай се разделят
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов 75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
