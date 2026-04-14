Берое се окичи с бронза в женската А група

Берое Стара Загора се поздрави с първи бронз от девет години насам в женската А група и общо пети в историята си. Баскетболистките на Албена Хубенова и Тодор Тенев отново не срещнаха проблеми срещу БФБ Отбора, този път със 103:67 във втория мач за третото място. В зала „Общинска“ старозагорският тим доминираше още от самото начало и до края не даде никакви шансове на състезателките на Лилия Георгиева.

Така „зелено-белите“ спечелиха серията с 2:0 успеха. Това бе достатъчно за Берое да се пребори за втори сребърен медал през сезона, след като стигна до въпросното отличие и в турнира за Купата на България.

Валерия Алексиева, Юлияна Вълчева и Златка Маданкова показаха в каква посока ще върви този мач още на старта, когато авансът на символичните гости за отрицателно време стана двуцифрен. Символичните домакини не успяха по никакъв начин да се противопоставят и „зелено-белите“ се изстреляха с 19 точки след 10 минути игра.

Старозагорският тим продължи в съшия дух и през втората част, което запази двуцифрената разлика. До края на полувремето не последва по-сериозна промяна на статуквото и домакините фиксираха 51:30 в своя полза на голямата почивка.

Нищо по-различно не се случи и през второто полувреме, в което „зелено-белите“ окончателно убиха интригата.

Гергана Маданкова завърши с 16 точки и 5 откраднати топки. Ина Димива им 14 точки и 5 асистенции, Юлияна Вълчева записа 13 и 6 борби. Михаела Христова, Златка Маданкова и Деана Стоановска реализираха по 11, Валерия Алексиева приключи с 10 точки, 6 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи паса.

Фатме Кичукова отговори за БФБ Отбора с 15 точки. Габриела Коцева (8 асистенции) и Катрин Коева (9 борби) добавиха по 11.