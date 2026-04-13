Берое с безпроблемна първа крачка към бронза в женската А група

Старозагорският тим преодоля с лекота БФБ Отбора на старта на серията за третото място.

Берое Стара Загора направи очаквана и безпроблемна крачка към бронза в женската А група. Баскетболистките на Албена Хубенова и Тодор Тенев не срещнаха никакви проблеми срещу БФБ Отбира след 85:50 в първия мач за третото място. В зала "Общинска" старозагорският тим показа, че ще доминира още през първото полувреме и това бе всичко.

Извън състава на "зелено-белите" бяха всички чужденки, което може да се счита за логично, имайки предвид разликата в класите.

Така старозагорският тим поведе с 1:0 успеха срещу момичетата на Лилия Георгиева и трябва да спечелят още веднъж, за да се окичат с бронзовите отличия. Вторият двубой ще се състои утре, като отново ще бъде в Стара Загора, но този път домакин ще е БФБ Отборът.


Началото се оказа равностойно и премина основно под знака на слабата резултатност. Постепенно статуквото бе нарушено от домакините, които се активизираха в нападение за аванс от 9 точки след 10 минути игра.

Юлияна Вълчева и Михаела Христова направиха така, че „зелено-белите“ да овладее напълно инициативата във втората част, повеждайки с още по-солидна преднина. До края на полувремето гостите продължиха да изпитват трудности и старозагорският тим се изстреля при 43:26.

През второто полувреме тимът от Стара Загора продължи да увеличава своята преднина с помощта на Златка и Гергана Маданкови, Ивайла Бакалова и Вълчева. Гардът на младите 18-годишни момичета окончателно падна и домакините се отскубнаха с 31 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка резултатността драстично намаля, но това по никакъв начин не повлия на интригата до края.

Златка Маданкова записа 16 точки и 15 борби за Берое. Юлияна Вълчева приключи с 13 и 11 овладени под двата ринга топки, Деана Стояновска има 11 и 5 асистенции. Гергана Маданкова завърши с 10 точки.

Валерия Стойчева стана най-резултатна за БФБ Отбра с 9 точки.

