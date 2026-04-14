Монтана 2003 не трепна за внушителен старт на финала в женската А група

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Действащите шампионки се развихриха срещу Рилски спортист.

Монтана 2003 се развилня за първа успешна крачка на старта в спора за златото в женската А група. Действащите шампионки обезличиха Рилски спортист с 86:57 в първата финална среща, която се изигра в зала "Младост". Стартът не предвещаваше подобен изход, но баскетболистките на Преслав Пешев демонстрираха своята сила във втората и третата част, за да решат всичко в своя полза срещу момичетата на Маргарита Маринкова. Ключова за ценния успех на "белите" се оказа стрелбата от тройката, където бяха 9/21 срещу 2/16.

Това се оказа достатъчно за актуалния първенец в Адриатическата лига да с 1:0 победи във финалната серия. Втората среща ще бъде изиграна утре (сряда), когато отново Монтана ще домакинства.


Опитите за взимане на надмощие удариха на камък и за двата тима в началните минути. Даниела Уолън влезе в ролята на реализатор за домакините, докато от другата стана Деница Манолова, Джоузи Ан-Джонсън и Ивана Бонева комбинираха своите усилия в нападение. Това обаче не спря „белите“ да изкопчат точка актив в края на дебютанта част.

Нападението за действащите шампионки проработи в хода на следващия период, когато авансът им за отрицателно време прехвърли двуцифрените изражения чрез Борислава Денчева, Дения Дейвис-Стюърт и Уолън. Нападението на гостите отсъстваше, отбелязвайки само 8 точки за цялата част, което даде възможност на актуалните носителки на трофея в Адриатическата лига се приберат в съблекалнята при 44:26.

Колебанията в редиците на домакините липсваха и в хода на третата десетка, а това отвори вратата за достигане на още по-внушителна разлика, дошла със съдействието на Дейвис-Стюърт и Уолън. Усилията на Ренета Димитрова и Бонева не дадоха желания ефект на Рилецо, а наказателната акция на „белите“ продължи за актив от 27 точки след 30 минути игра. В последната час за интрига трудно можеше да става дума и единственото по-интересно какъв ще бъде крайният резултат.

Даниела Уолън даде тон за разгрома на Монтана с 23 точки и 6 борби. Дения Девис-Стюърт финишира с 19 и 12 овладени под двата ринга топки, Радостина Христова приключи с 13, 7 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции.

Радина Илиева единствено остави добри впечатления за Рилски с 11 точки.

#Женска А група по баскетбол 2025/2026 #ЖБК Монтана 2003 #ЖБК Рилски спортист

