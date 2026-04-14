Финалната серия при жените в НБЛ стартира, Рилски спортист приема Монтана в Самоков на 18 април

Финалната серия в женското баскетболно първенство на България започва днес, като Монтана 2003 приема Рилски спортист в първите два двубоя от сблъсъка за титлата. Срещите в зала "Младост“ са насрочени за 14 и 15 април от 18:00 часа.

Серията се играе до три победи от максимум пет мача, а след първите две срещи домакинството се пренася в Самоков. Третият двубой ще се проведе на 18 април от 16:00 часа в „Арена СамЕлион“. При необходимост от четвърти мач, той ще бъде на следващия ден – 19 април, от 14:00 часа.

Евентуален решаващ пети двубой все още няма обявена дата, но той ще се играе в Монтана, тъй като действащите шампионки разполагат с домакинско предимство.

Очаква се оспорвана серия между двата най-силни отбора през сезона, които отново ще определят шампиона на България при жените.