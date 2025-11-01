Академик счупи каръка в НБЛ

Академик Бултекс взе глътка въздух през новия сезон в НБЛ за първи успех. Баскетболистите на Йордан Янков надделяха над Ботев 2020 със 78:74 в мач от петия кръг. В зала "Сила" мачът предложи немалко драма и обрати, но в края пловдивският отбор оцеля срещу момчетата на Йован Попович, спирайки негативната си серия от четири поредни грешни стъпки.

Отборът от Пловдив вече има с една победа и четири загуби, докато дебютантът в родния елит е с един успеха и три поражения. На 10 ноември (понеделник) Академик ще бъде гост на Шумен, а Ботев 2012 ще приеме другия пловдивски тим - Локомотив ден по-рано.

Двата отбра често поставяха равенството на таблото в началото. Дейвид Хоутън и Иво Корестилов бяха основните реализатори за гостите, а от другата страна Обрад Томич и Николай Михайлов отговаряха. Така светлинното табло светеше при 21:21 в края на дебютанта част.

Тенденцията не се промени и на старта на втория период, като Васил Бачев и Георги Герганов се присъединиха към канонадата от точни стрелби за своите отбори. Точният мерник на Стефан Михайлов бе на път да даде едноличното лидерство на врачани, Джакез Йол се постара пловдивският отбор да се изстреля при 44:40 на голямата почивка.

Томич запази лидерството на отбора от Пловдив при подновяването на играта. Тимът от Враца отвърна подобаващо чрез Георги Герганов и обратът бе факт, за да се изстрелят с 4 точки след 30 минути игра.

Герганов и Хоутън направиха така, че дебютантът в родния елит да удължи своя подем в хода на последната част. Йол даде тон за възход на домакините, Райт-Рийво Лане и Бачев последваха примера му за пълния обрат. Хоутън и Герганов оставиха частични надежди на гостите, но техните съперници удържаха победата.

Николай Михайлов даде тон на Академик с 20 точки и 11 борби. Васил Бачев отбеляза 16 точки, Джакез Йол финишира с 13 и 9 овладени под двата ринга топки. Обрад Домич завърши с 10 и 7 овладени под двата коша топки.

Георги Герганов отвърна за Ботев с 21 точки и 5 асистенции. Стефан Михайлов приключи с 14 и 5 борби, Иво Корестилов има 11 о 5 овладени под двата ринга топки.