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Акрам Бурас попадна в групата на Левски за мача срещу Виктория Пилзен

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Според старши треньора Хулио Веласкес той е напълно възстановен, но не е в кондиция.

Акрам Бурас попадна в групата на Левски за мача срещу Виктория Пилзен
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Акрам Бурас попадна в групата на Левски за предстоящия мач от основната фаза на футболния турнир Лига Европа срещу Виктория Пилзен. Халфът се възстановяваше от травма близо три месеца и според старши треньора Хулио Веласкес той е напълно възстановен, но не е в кондиция.

Бурас бе близо до завръщане и за мача за Купата на България срещу Спартак Плевен, но не влезе в игра. Този път обаче картината е различна, тъй като Гашпер Търдин не пътува с отбора и така в халфовата линия остават само Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо и Мазир Сула.

В предходните два мача в Лига Европа старши треньорът Хулио Веласкес използва разнообразна тактика и това се отрази на избора му на дефанзивни халфове. В срещата със Залцбург (0:1) стартираха Търдин, Сержиньо и Алекс Сентейес като помощник на Майкон, а срещу НЕК Ниймеген (1:1) започнаха Груич и Мубарик.

Никола Серафимов също е в групата на Левски, след като изигра едно полувреме срещу Спартак в Ловеч. Бранителят получи травма в двубой със Славия в началото на септември.

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