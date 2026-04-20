Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Актуалният шампион Оклахома Сити започна с успех в плейофите в НБА

от БНТ , Източник: БТА
"Гръмотевиците" победиха Финикс Сънс със 119:84.

актуалният шампион оклахома сити започна успех плейофите нба
Миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър започна участието си в плейофите на Националната баскетболна асоциация (НБА) с убедителен успех срещу Финикс Сънс със 119:84. Започвайки серията като домакин, „гръмотевиците“ наложиха познатата си доминация още от първата четвърт, а до полувремето вече водиха с 21 точки. Въпреки двете си победи срещу този съперник през редовния сезон, до края на срещата гостите не успяха да се върнат в мача, а успеваемостта им от 35% при стрелбата не помогна.

Въпреки че лидерът на Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър реализира едва 5 от 18-те си стрелби от игра и 0 от 4 от тройката, канадецът все пак завърши срещата с 25 точки, благодарение на 15-те си точни изстрела от наказателната линия. Джейлън Уилямс допринесе с 22 точки, а Чет Холмгрен добави 16.

За „слънцата“ Девин Букър се отчете с 23 точки, Дилън Брукс вкара 18, а Джейлън Грийн завърши със 17.

Подгласникът на Оклахома Сити - Сан Антонио Спърс също спечели първия си двубой от серията срещу Портланд Трейл Блейзърс със 111:98. В първия си мач в плейофите на НБА Виктор Уембаняма постави рекорд за най-много точки в първо полувреме за баскетболист, играещ в дебютната си плейофна среща. Френският център записа 21 точки през първото полувреме, а до края на мача имаше 35, подобрявайки клубния рекорд на легендата Тим Дънкан от 1998 година, когато вкарва 32.

Де'Арън Фокс и Стефон Касъл допринесоха с по 17 точки, а Девин Васел добави 15, за да помогнат на „шпорите“ да поведат с 1-0 победи в серията.

От тима на Порлтанд Дени Авдия записа дабъл-дабъл от 30 точки и 10 борби, а Скуут Хендерсън отбеляза 18 точки.

Шампионът от 2024 година Бостън Селтикс също започна плейофите с убедителна домакинска победа срещу Филаделфия 76ърс със 123:91. В отсъствието на Джоел Ембийд, „келтите“ доминираха в подкошието, вкарвайки 50% от стрелбите си от близка дистанция. Сиксърс пък отбелязаха едва 4 от 23-те си опита за три точки и изостанаха с 18 точки на полувремето, което беше най-големият им дефицит в плейофен сблъсък срещу този съперник от 1982 година.

Джейлън Браун беше най-резултатен за Селтикс с 26 точки, Джейсън Тейтъм добави 25 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, Немиаш Кета се отчете с 13 точки, а Сам Хаузер и Пейтън Причард отбелязаха по 12, включително 4 тройки от Хаузер.

За Филаделфия Тайрийз Макси записа 21 точки и 8 асистенции, Пол Джордж добави 17 точки, а новобранецът Ви Джей Еджкомб вкара 13 точки в плейофния си дебют.

Детройт Пистънс се превърна в единствения отбор в тазгодишните плейофи до момента, който губи домакинското си предимство, отстъпвайки в първия мач срещу Орландо Меджик със 101:112. След като завършиха редовния сезон на върха на класирането в Източната конференция, Пистънс започнаха участието си в плейофите по възможно най-неблагоприятния начин. „Буталата“ удължиха серията си от 11 поредни домакински поражения в плейофите, което е антирекорд за цялата история на НБА.

Паоло Банкеро поведе Орландо с 23 точки и 9 борби, Франц Вагнер добави 19 точки, Уендел Картър Джуниър и Дезмънд Бейн записаха по 17, а Джейлън Съгс - 16.

Най-резултатен в срещата беше звездата на Детройт Кейд Кънингам с 39 точки, а Тобаяс Харис отбеляза 17.

