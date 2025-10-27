Алегри: Достатъчно силни сме, контузиите не са извинение

Масимилиано Алегри настоява, че Милан остава достатъчно подготвен, за да продължи да побеждава, въпреки нарастващия брой контузени играчи. „Росонерите“ се готвят за трудно гостуване на Аталанта в Бергамо, а наставникът запази позитивен тон преди двубоя.

В изявление пред медиите, цитирано от MilanNews, треньорът сподели добри новини относно състоянието на няколко ключови футболисти.

„Утре ще имаме Лофтъс Чийк обратно в състава. Преди мача с Парма се надяваме Пулишич да е на пейката, а Еступинян очакваме да се завърне за срещата с Рома в неделя“, каза Алегри.

Той добави още, че Яшари ще започне тренировки с отбора от сряда, но ще му трябва време, за да навлезе в ритъм. Въпреки кадровите проблеми, наставникът не търси оправдания.

„Имаме малък състав, но достатъчно качествен, за да се справим с мачовете до паузата,“ подчерта треньорът. „Отборът е силен. Такива неща се случват, но сме в добра физическа форма и изиграхме няколко много силни мача. Не трябва да мислим за това кой липсва – имаме други отлични футболисти, които могат да играят“, заяви Алегри.

Наставникът отхвърли идеята, че отсъствието на звездите може да бъде оправдание за слаби резултати.